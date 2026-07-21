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Regresan las multas de AutoExpreso: conoce cuándo se reactivarán

La Autoridad de Carreteras y Transportación atribuyó la decisión a compromisos fiscales y a mejoras tecnológicas realizadas en el sistema

21 de julio de 2026 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sistema de multas de AutoExpreso fue suspendido en abril de 2022 tras un ciberataque que sufrió el operador del sistema. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció que reactivará, a partir de octubre de 2026, la imposición de multas a los conductores que utilicen los peajes sin contar con dinero suficiente en sus cuentas de AutoExpreso.

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En comunicado de prensa, la corporación pública sostuvo que la medida forma parte de los requisitos incluidos en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como de los compromisos presupuestarios asumidos por la ACT.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, sostuvo que la reactivación ocurre luego de que se completaran mejoras tecnológicas y de seguridad en el sistema de AutoExpreso.

“Desde el 2022, la ACT puso en marcha un plan de modernización del sistema de AutoExpreso, comenzando con el reemplazo de toda la infraestructura física en las plazas de peaje en las carreteras PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66”, indicó el funcionario, mediante declaraciones escritas.

Añadió que también se realizaron modificaciones al sistema operativo para aumentar su seguridad y estabilidad.

“Hoy contamos con un sistema estable y funcional que permite retomar la aplicación de las disposiciones vigentes”, afirmó.

González Montalvo explicó que el restablecimiento de las multas busca garantizar la sostenibilidad de AutoExpreso y promover que las normas se apliquen de manera uniforme a todos los usuarios de las autopistas.

En entrevista con El Vocero, el secretario estimó que la ACT podría recaudar alrededor de $30 millones mediante las multas, dinero que ingresaría directamente a las arcas de la corporación pública.

Una vez se reactive el mecanismo, cada conductor que atraviese un peaje sin fondos suficientes en su cuenta de AutoExpreso se expondrá a una multa de $15. No obstante, podrá evitar la penalidad si recarga el balance correspondiente dentro de los cinco días posteriores a la infracción, según explicó González Montalvo a ese medio.

El sistema de multas de AutoExpreso fue suspendido en abril de 2022 tras un ciberataque que sufrió el operador del sistema.

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El director de la Autoridad de Carreteras y Transportación indicó que “la ciudadanía puede estar completamente tranquila” debido a las “mejoras” que hicieron al sistema.

El Nuevo Día reportó en abril de 2025 que, para ese momento, la tasa de violaciones en los pagos de AutoExpreso había aumentado de un promedio histórico de entre 1% y 2% a 15% tras la suspensión de las multas.

En una comunicación emitida ese año, la Junta advirtió que la falta de penalidades había reducido el cumplimiento con el pago de peajes y representaba una carga para las finanzas de la ACT, que debía compensar al operador por parte de los ingresos dejados de recibir.

Hasta febrero de 2025, la corporación pública acumulaba cerca de $80 millones en recaudos no percibidos, según las estimaciones divulgadas entonces.

Ante la reactivación, el DTOP exhortó a los conductores a verificar que el sello de su marbete esté registrado en AutoExpreso, revisar periódicamente el balance de la cuenta y mantener fondos suficientes para evitar penalidades.

Los usuarios pueden confirmar su balance y realizar recargas mediante la aplicación AutoExpreso Móvil, la página web del sistema, los carriles habilitados para recargas, los Centros de Servicio al Conductor (Cesco), la oficina de AutoExpreso en Metro Office Park, en Guaynabo, o a través del número 1-888-688-1010.

La ACT informó, además, que cuenta con más de 370 puntos de cobro en farmacias, gasolineras y bancos alrededor de Puerto Rico, donde los ciudadanos podrán pagar las multas administrativas. Los pagos también podrán realizarse mediante la aplicación móvil y la página web de Cesco Digital.

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Breaking NewsAutoExpresoAutoridad de Carreteras y TransportaciónPeajesMultas de AutoExpreso
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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