NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
DACO alerta de nuevo fraude con AutoExpreso

Los ciberladrones envían mensajes de texto alegando que hay un pago de peaje pendiente que resulta ser falso

20 de enero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los sistemas de Autoexpreso disponen de una tecnología que retrata las tablillas y identifica si el usuario de la autopista tiene fondos para usar los carriles del auto expreso, según el representante Víctor Vasallo. (Archivo)
El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, informó sobre un nuevo esquema de fraude mediante un envío de mensajes de texto en cadena en los cuales se alega que el consumidor posee una deuda con el sistema de AutoExpreso.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, informó sobre un nuevo esquema de fraude mediante el envío de mensajes de texto en cadena en los cuales se alega que el consumidor posee una deuda con el sistema de AutoExpreso.

“Nuestro equipo de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó una nueva modalidad de fraude. El fraude consiste en el envío de un mensaje de texto indicando que se registró un ‘peaje pendiente de pago asociado a su vehículo en el sistema AutoExpreso’, esto es un intento de llamar la atención del consumidor para que luego pulse un enlace que es utilizado por elementos criminales para hurtar la data del dispositivo que se utiliza para acceder a ese link. Es un fraude bien sofisticado”, comentó Torres Montalvo en comunicado de prensa.

Como parte de la estafa, otra parte del mensaje de texto indica que “para evitar cargos adicionales o posibles restricciones, le exhortamos a realizar el pago de forma segura en línea a través de nuestro portal oficial”. Igualmente, provee una fecha del anuncio, esto como mecanismo para intentar brindar falsa seguridad al consumidor.

Ambos enlaces aparecen en su expresión breve, pues fueron trabajados en la plataforma de acortar enlaces de internet ShortUrl.

“Hacemos un llamado a todos los consumidores que hubiesen recibido este mensaje a no pulsar el link que envían. No caigan en esta trampa que solo busca el hurto de información personal, incluyendo datos del Seguro Social y hasta cuentas bancarias. Si observan este mensaje, pueden comunicarse con nuestra agencia a través las páginas oficiales en las redes sociales de Facebook, Instagram y/o ‘X’ (DACO a tu favor), al igual que el portal del departamento en la Internet: www.daco.pr.gov. Es muy importante estar alertas y no responder a estos textos sin antes corroborar su autenticidad”, culminó diciendo el Secretario.

El DACO también exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier irregularidad en los precios o prácticas comerciales relacionadas a la venta de combustible a través del correo electrónico confidencia@daco.pr.gov o visitando cualquiera de sus oficinas regionales alrededor de la Isla o acceder a www.daco.pr.gov.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
