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Estados Unidos emite una alerta de viaje por riesgo de una “escalada imprevista” en Medio Oriente

El Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos tomar precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad

21 de julio de 2026 - 10:03 AM

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El Gobierno estadounidense señaló que “debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una “escalada imprevista” del conflicto en Oriente Medio y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

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En la alerta, el Gobierno estadounidense señaló que “debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”, por lo que instó a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las embajadas y consulados estadounidenses.

El Departamento de Estado advirtió, además, que la evolución del conflicto podría provocar interrupciones en los viajes internacionales, incluidas cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y pidió a los estadounidenses que se encuentren en Oriente Medio prepararse para posibles cambios repentinos en las condiciones de seguridad y transporte.

La alerta, de alcance mundial, no prohíbe viajar, pero insta a los ciudadanos estadounidenses a evaluar cuidadosamente sus desplazamientos hacia o a través de Oriente Medio y a consultar las recomendaciones oficiales antes de emprender cualquier viaje, mientras Washington sigue de cerca la evolución de la situación en la región.

Al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero de 2026 la ofensiva inicial en la actual guerra contra Irán. En la foto, Ariana Savino, Tyler Simmons, Isabella Gonzales y Tyler James Feehan.El suboficial jefe de tercera clase de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, Robert Marzan, de 54 años y residente de Spotsylvania, Virginia, asignado al 103.º Comando de Sostenimiento, murió junto a otros cinco soldados el 1 de marzo de 2026 en Kuwait, en el Puerto de Shuaiba, durante un ataque con un sistema de aeronave no tripulada (dron).El sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años y originario de Fayetteville, Carolina del Norte, murió tras la explosión de un dron iraní en Irak el 19 de julio de 2026. La explosión ocurrió durante la detonación controlada de un sistema aéreo no tripulado de ataque unidireccional que había sido derribado. Swinton pertenecía a la 108.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte.
1 / 18 | FOTOS: Los 17 militares estadounidenses que han muerto en la guerra contra Irán. Al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero de 2026 la ofensiva inicial en la actual guerra contra Irán. En la foto, Ariana Savino, Tyler Simmons, Isabella Gonzales y Tyler James Feehan. - Suministrada

La nueva advertencia de Estados Unidos se da en el décimo día de intercambio de ataques entre Washington y Teherán, luego de que el presidente Donald Trump diera por concluida la tregua entre ambas partes.

Durante este periodo, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Previo a esta nueva ronda de ataques, Trump amenazó a Irán con hacerle “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar en Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

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Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán hace casi dos semanas.

Con esto, al menos diecisiete militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en sesenta días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han registrado bombardeos y ataques de uno y otro lado.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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