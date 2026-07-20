Estados Unidos intensifica sus bombardeos en Irán tras la muerte de soldados

Estados Unidos llevó a cabo una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán a primera hora del lunes, tras anunciar la muerte de otro miembro de sus fuerzas armadas, y atacó las inmediaciones de una ciudad del noroeste donde se cree que hay bases subterráneas de misiles.

Mientras que Irán respondió lanzando un ataque contra Baréin, sede de la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y contra Kuwait.

Los ataques más recientes han vuelto a poner de manifiesto cómo, paso a paso, Estados Unidos e Irán se han ido acercando a una guerra total, mientras que el acuerdo provisional del mes pasado, destinado a poner fin de forma permanente a los combates, se ha desmoronado y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha paralizado en gran medida.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Ambas partes han atacado infraestructuras civiles de las que dependen millones de personas, mientras que el precio de referencia del crudo Brent superó el lunes los $90 por barril, lo que avivó aún más una crisis energética mundial desencadenada por el conflicto.

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El ejército de Estados Unidos informó de que el militar falleció en Irak el sábado durante la detonación controlada de un dron iraní derribado.

“Esta noche les hemos vuelto a dar una buena paliza”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien añadió que “lo hicimos en honor a los soldados fallecidos”.

La novena noche de ataques contra Irán

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunció una nueva ronda de ataques a primera hora del lunes, con lo que ya suman su novena noche consecutiva. El Mando Central indicó que atacó “centros de mando militar iraníes, instalaciones de defensa aérea y de vigilancia costera, capacidades marítimas, bases de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones”.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó de que los ataques estadounidenses causaron la muerte de al menos una persona en las inmediaciones de Tabriz, una ciudad del noroeste situada a unos 520 kilómetros (325 millas) de la capital, Teherán. Se cree que Tabriz alberga bases subterráneas de misiles gestionadas por la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar iraní.

La agencia IRNA informó de que era probable que los ataques estadounidenses también alcanzaran Bandar Imam Jomeini, en la provincia de Juzestán; Sirik y Jask, en la provincia de Hormozgán; y Konarak y Chahbahar, en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Mientras comenzaban los ataques, un barco se incendió a primera hora del lunes en el estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por un proyectil cerca de la costa de Omán, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia del ejército británico. La tripulación abandonó el barco, que quedó a la deriva y seguía en llamas horas después, según indicó el centro militar británico.

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La ruta que rodea Omán es la que el ejército de Estados Unidos ha recomendado a los barcos que sigan para evitar el control de Irán. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar iraní, afirmó que estaba atacando petroleros en el estrecho.

Teherán ha tomado represalias atacando a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio. Bahréin activó sus sirenas de alerta de misiles el lunes por la mañana, mientras que Kuwait informó de que sus defensas antiaéreas estaban disparando contra una salva iraní que se acercaba.

El estrecho de Ormuz sigue siendo crucial

Trump ha amenazado con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán para intentar obligar a Teherán a relajar su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del suministro mundial de petróleo comercializado. Los recientes ataques sugieren que el ejército de Estados Unidos está llevando a cabo ese plan.

Estados Unidos restableció la semana pasada un bloqueo naval sobre los puertos iraníes para impedir sus envíos de crudo. El ejército informó el sábado de que, desde entonces, había desviado seis barcos y había inutilizado uno.

Ya se ha superado la mitad de los 60 días que el acuerdo establecía para negociar el fin definitivo de la guerra y otras cuestiones, incluido el programa nuclear de Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a los periodistas que Estados Unidos sigue dispuesto a negociar con Irán, pero que «tiene que ser algo serio».

“Vamos a seguir respondiendo. Si se abre la puerta a la diplomacia —si ganan aquellos que quieren hacer algo productivo por Irán y toman el control de ese sistema, o asumen el control de las negociaciones—, eso supondría un avance muy positivo", señaló Rubio. “Lamentablemente, esta noche no nos encontramos en esa situación”.

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Horas más tarde, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, reconoció que “se nos han comunicado las propuestas transmitidas a través de mediadores”, pero se negó a dar detalles sobre su contenido.

Mohammad Javad Zarif, exministro de Asuntos Exteriores de Irán que contribuyó a la elección del presidente reformista del país, Masoud Pezeshkian, reconoció en un artículo publicado el lunes por Foreign Policy que “el acuerdo nunca podría sobrevivir a tal desacuerdo” sobre el estrecho de Ormuz.

“Como deja claro el conflicto actual, Washington no puede derrocar al Gobierno iraní”, escribió Zarif. “Solo la diplomacia, un nuevo acuerdo de paz y un nuevo marco de seguridad elaborado por los Estados de la región y para los Estados de la región permitirán a Estados Unidos centrar su atención en otros asuntos”.

Sin embargo, Zarif sí advirtió a la teocracia del país de que “si Irán amenaza repetidamente el tráfico marítimo, podría ganarse la enemistad de gran parte del mundo”.

Las autoridades iraníes afirmaron el domingo que al menos 50 personas han fallecido y 517 han resultado heridas en las últimas oleadas de ataques de Estados Unidos. Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, han fallecido 17 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

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