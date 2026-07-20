Muere octogenaria tras caer del segundo piso de su residencia en Yauco

Una mujer octogenaria murió en la tarde de este lunes luego de caer desde el segundo piso de su residencia, ubicada en la calle 25 de Julio, en Yauco, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar los agentes del Distrito de Yauco de la Policía a la escena, encontraron a la mujer con heridas de gravedad tras la caída. La perjudicada falleció en el lugar.

Las circunstancias que rodean el incidente permanecen bajo investigación.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto al fiscal de turno, quedaron a cargo de la pesquisa.