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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere octogenaria tras caer del segundo piso de su residencia en Yauco

La Policía investiga las circunstancias en las que ocurrió el incidente

20 de julio de 2026 - 7:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue trasladado al Centro Médico de Mayagüez. (GFR Media)
La perjudicada falleció en el lugar. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Una mujer octogenaria murió en la tarde de este lunes luego de caer desde el segundo piso de su residencia, ubicada en la calle 25 de Julio, en Yauco, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar los agentes del Distrito de Yauco de la Policía a la escena, encontraron a la mujer con heridas de gravedad tras la caída. La perjudicada falleció en el lugar.

Las circunstancias que rodean el incidente permanecen bajo investigación.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto al fiscal de turno, quedaron a cargo de la pesquisa.

La Policía no reveló de inmediato la identidad de la fallecida.

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MuertesYaucoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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