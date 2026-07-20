Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
89°Soleado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran hogar de cuido de ancianos que operaba sin licencia en Arecibo

El Departamento de la Familia informó que los nueve residentes serán trasladados a otras instituciones en coordinación con sus familiares

20 de julio de 2026 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un centro de cuido en Carolina reportó, la semana pasada, casos positivos de COVID-19 y una muerte.
La agencia informó que impulsa varias medidas para fortalecer el Área de Licenciamiento de hogares de cuido. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El Departamento de la Familia (DF) informó este lunes que ordenó el cierre del Hogar Emmanuel, un establecimiento de cuidado prolongado que operaba sin licencia en Arecibo, e inició el proceso de reubicación de los nueve adultos mayores que permanecían en el lugar.

RELACIONADAS

Mediante un comunicado de prensa, la agencia indicó que todos los residentes eran pacientes privados y que el traslado se realiza en coordinación con sus familiares para garantizar que sean ubicados en instituciones seguras y que se ajusten a sus necesidades.

Según el DF, la intervención forma parte de un plan para reforzar la fiscalización de los hogares de cuidado prolongado y asegurar que operen en cumplimiento con la ley.

Así luce la fachada del hogar de cuido Casa Dorada, en Las Piedras, donde presuntamente una mujer de 86 años fue maltratada por un cuidador del lugar.El establecimiento ya había sido objeto de una evaluación por parte del Departamento de la Familia previo al incidente reportado con la octagenaria.En la foto Luis Daniel Rosario, residente del sector Collores de Las Piedras, cerca del Hogar.
1 / 10 | Así es el Hogar Casa Dorada en Las Piedras bajo investigación por caso de presunto maltrato . Así luce la fachada del hogar de cuido Casa Dorada, en Las Piedras, donde presuntamente una mujer de 86 años fue maltratada por un cuidador del lugar. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Como parte de ese esfuerzo, la agencia informó que impulsa varias medidas para fortalecer el Área de Licenciamiento, entre ellas la implantación de un sistema uniforme para la imposición y cobro de multas administrativas, la actualización de sus sistemas de seguimiento a inspecciones, la creación de un programa permanente de capacitación para oficiales de licenciamiento y un sistema interno para clasificar los hogares según su nivel de riesgo.

También anunció la revisión del reglamento de licenciamiento y la formalización de acuerdos de colaboración con el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea), el Negociado del Cuerpo de Bomberos y el Negociado para el Manejo de Emergencias.

“Nuestra prioridad es proteger a las personas adultas mayores. Cada intervención que realizamos responde al compromiso de garantizar que los hogares operen conforme a la ley y ofrezcan un ambiente seguro y digno”, expresó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria también exhortó a las familias a verificar que los hogares cuenten con la licencia correspondiente antes de ingresar a un ser querido, solicitar referencias, conocer las condiciones del lugar y mantener visitas frecuentes.

El reto de envejecer en Puerto Rico: “los ancianos tienen mucho que dar todavía”

El reto de envejecer en Puerto Rico: “los ancianos tienen mucho que dar todavía”

Residentes del Centro de Envejecientes Jardín Dorado, en Caguas, comparten sus experiencias.

El anuncio se produce mientras el DF enfrenta un fuerte escrutinio sobre la supervisión de los hogares de cuidado prolongado, que atrajo la atención pública más específicamente tras el presunto maltrato de una mujer de 87 años en el Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, ocurrido la semana pasada. En ese caso, un cuidador fue acusado por tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada, mientras el hogar perdió su licencia de operación.

A raíz de ese caso, también surgieron diferencias entre el DF y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) sobre el alcance de las facultades de fiscalización de esta última, luego de que la procuradora Yolanda Varela Rosa cuestionara cambios al reglamento de licenciamiento de hogares de cuidado prolongado.

Sobre el asunto, Roig Fuertes salió a sostener que la Oppea mantiene sus facultades de supervisión al amparo de su ley orgánica, independientemente del reglamento.

Tags
HogaresTercera edadAdultos mayoresBreaking NewsArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: