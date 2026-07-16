Radicarán cargos contra sospechoso de maltrato de anciana en hogar de Las Piedras

Las autoridades radicarán cargos hoy, jueves, contra el cuidador sospechoso de agresión y maltrato de una mujer de 87 años en un hogar de cuido prolongado en Las Piedras.

El individuo había sido arrestado en la escena el pasado sábado, donde oficiales de la Policía y personal de respuesta encontraron a la víctima con golpes en distintas partes del cuerpo.

La Policía confirmó que presentarán denuncias contra el sujeto luego de que le den de alta en horas de la mañana. Después del arresto, el domingo, el hombre fue ingresado en una institución para recibir servicios de salud mental.

1 / 10 | Así es el Hogar Casa Dorada en Las Piedras bajo investigación por caso de presunto maltrato . Así luce la fachada del hogar de cuido Casa Dorada, en Las Piedras, donde presuntamente una mujer de 86 años fue maltratada por un cuidador del lugar. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 10 Así es el Hogar Casa Dorada en Las Piedras bajo investigación por caso de presunto maltrato Así luce la fachada del hogar de cuido Casa Dorada, en Las Piedras, donde presuntamente una mujer de 86 años fue maltratada por un cuidador del lugar. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Mientras, el Cuerpo de Investigaciones Criminales y la Fiscalía de Humacao continuaron con la preparación del expediente para llevar al Tribunal de Primera Instancia de Humacao, donde la radicación de cargos se espera que sea a las 2:00 p.m.

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Según la información preliminar, una llamada el sábado alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el Hogar Casa Dorada, aludiendo a un cuidador “desorientado”.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a la víctima en el piso de una estructura debajo de la casa, y ya recibía los primeros auxilios por personal de Manejo de Emergencias de Las Piedras.

También fue atendida por paramédicos, quienes indicaron que la perjudicada, quien es parcialmente ciega y estaba encamada, tenía abrasiones en distintas partes del cuerpo y trauma en el área de la cabeza, por lo que fue llevada a un hospital del área.

Según versiones que forman parte de la información preliminar, supuestamente el cuidador alegó que había llevado a la mujer a ese lugar porque era un “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”.

Como parte de la pesquisa, los investigadores evaluaban la veracidad de las manifestaciones del detenido y su estado de salud mental al momento de hacer sus manifestaciones.

Al día siguiente, el Departamento de la Familia informó que previamente había comenzado una investigación administrativa por negligencia con relación a otros hechos, razón por la cual habían retirado del lugar a varios adultos mayores que ahora están bajo la jurisdicción del gobierno.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, aseguró que también alertaron a las familias de los otros adultos mayores que permanecían en el lugar de forma privada.

Luego del el incidente del sábado, la agencia procedió a cancelarle la licencia al hogar, por lo que tuvo que cerrar y los demás residentes fueron trasladados a otros lugares.

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Mientras, la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Wilma Ortiz Rivera, dijo que la víctima de 87 años se recuperaba del trauma.

Indicó que la octogenaria “se encuentra de buen ánimo” y que una vez reciba el visto bueno de los médicos será trasladada a un hogar en Humacao.

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