AAA reiniciará plan de racionamiento para los municipios de Canóvanas y Río Grande

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reiniciará su plan de interrupciones programadas para los municipios de Río Grande y Canóvanas ante la falta de lluvia y la sequía que afecta la región.

“Se esperaba un evento de lluvia para esta semana que no se dio... El último pronóstico que recibimos es que no se proyectan lluvias importantes hasta finales del mes de julio”, adelantó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González, en una conferencia de prensa.

El racionamiento iniciará el viernes, 17 de julio a las 6:00 a.m., esta vez con los sectores de Palmasola, Las Magas, Peniel, El Hoyo, La Vega en Canóvanas, y la interrupción de agua se extenderá por periodos de 48 horas.

En Río Grande, se verán afectados los sectores de Guzmán Arriba, El Rayo, Los Piza, Malpica Final y Los Márquez.

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El plan de interrupciones programadas se había puesto en pausa luego de que la toma de aguas crudas en la planta de filtros Guzmán Arriba recibiera suficiente lluvia.

“Esa lluvia nos duró literalmente una semana”, explicó González.

De igual forma, el presidente reportó que tanto la planta de filtros de El Yunque, como la planta de filtros Canóvanas también experimentan bajas en sus niveles de agua cruda.

El plan de interrupciones Río Grande y Canóvanas se compone de periodos de 48 horas con y sin agua. (Pablo Martínez)

Esto significa, de acuerdo con González, que en cualquier momento se pudiese extender el plan de interrupciones para el resto de los sectores de los municipios porque “el agua simplemente no nos va a dar”.

“Lo que esperamos es que estos niveles continúen bajando y la operación de la AAA sea más difícil ante la falta de las aguas crudas”, advirtió González.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis R. González, dio detalles del plan en una conferencia de prensa. (Pablo Martínez)

Si disminuye el nivel del agua en la planta de filtros de Canóvanas, el municipio de Loíza, excluyendo el sector Piñones, estaría entrando en el plan de interrupciones programadas.

“Estamos siendo limitados por las lluvias... Nuestros ríos se están viendo bien afectados y se está viendo afectado la operación de la AAA... La decisión va a estar dependiente de lo que veamos en los pronósticos del tiempo”, lamentó el presidente.