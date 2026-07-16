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Rescatan a más de 40 personas atrapadas por la crecida de ríos en Texas

Las intensas lluvias torrenciales han provocado peligrosas inundaciones en varias zonas del estado

16 de julio de 2026 - 9:51 AM

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Miembros del Cuerpo de Bomberos de Boerne se preparan para llevar a cabo un rescate acuático. (Darren Abate)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Uvalde - Las peligrosas inundaciones en Texas se han intensificado tras días de lluvias torrenciales, lo que hizo que equipos de emergencia se apresuraran a rescatar a gente en el agua antes del amanecer del jueves y activó advertencias urgentes de los meteorólogos: “¡Muévanse a terrenos más altos ahora mismo!”.

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El Servicio Naciones de Meteorología en San Antonio reportó que una “gran y mortal ola de crecida” avanzaba a toda velocidad por el mismo río devastado por inundaciones de hace un año, cuando dos docenas de niños y monitores murieron en Camp Mystic.

Las tormentas amenazaban a varios condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country, donde funcionarios municipales de Kerrville instaron a la población a refugiarse en los pisos más altos de sus viviendas.

La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Uvalde emitió su propio aviso para quedarse en casa. “Todas las autopistas principales y muchas calles de la ciudad están cerradas debido a las inundaciones y al agua sobre la calzada”, indicó.

Un poderoso aluvión arrasó Texas Hill Country, causando devastación generalizada y provocando la muerte de varios adultos y niños.El campamento Mystic, ubicado junto al cauce del río Guadalupe, fue especialmente afectado. Al menos, 27 campistas estaban desaparecidas el sábado.Camp Mystic dijo en un correo electrónico a los padres de los aproximadamente 750 campistas que si no han sido contactados directamente, su hijo está contabilizado.
1 / 10 | Equipos buscan a niñas desaparecidas: así quedó el campamento Mystic tras inundación en Texas. Un poderoso aluvión arrasó Texas Hill Country, causando devastación generalizada y provocando la muerte de varios adultos y niños. - Julio Cortez

No se reportaron fallecidos o heridos a causa de las inundaciones. También se emitieron varias alertas por tornados.

Hasta ahora, los guardabosques de Texas han participado en el rescate de más de 40 personas debido a las inundaciones, en su mayoría en la zona del condado de Uvalde, según un portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Otra prueba para Texas Hill Country tras la tragedia en Camp Mystic

El servicio meteorológico señaló que en los últimos dos días han caído entre 10 y 20 pulgadas (25 y 50 centímetros) de lluvia, con 8 pulgadas (20 cms) en apenas dos horas en la madrugada del jueves.

Un medidor ubicado a unos 10 millas (16 kilómetros) de Kerrville mostró que el nivel del río había subido 32 pies (9.7 metros) en cuatro horas. Se espera que alcance un pico similar al de la catastrófica inundación del 4 de julio de 2025, indicó el servicio meteorológico.

Los meteorólogos habían advertido que las condiciones, ya peligrosas, probablemente empeorarían en algunas comunidades muy afectadas. El diluvio descargó casi un pie (30 cms) de agua en algunos condados y puso a la población de varios condados en alerta por inundaciones. Los avisos afectaban a partes de Texas Hill Country, donde las devastadoras inundaciones del verano pasado causaron la muerte de más de 100 personas.

Joven se agarra de árbol tras ser arrastrada por río en Texas

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La mujer de 22 años se aferró a la vida, esquivando neveras y autos en el agua.

Se espera que algunas de las alertas por inundaciones se mantengan en vigor hasta la noche del viernes.

Las familias se apresuran para llegar a zonas más altas

Para el miércoles, la policía de Uvalde había ordenado evacuaciones obligatorias en algunas zonas, y el departamento indicó en Facebook que los equipos de primera respuesta estaban notificando directamente a los afectados. A otros se les pidió mantenerse alerta por si se requerían más evacuaciones.

Algunos salieron a la calle para comprobar cómo el agua se acercaba cada hora, con gestos de preocupación en el rostro. Los residentes a orillas del río Leona se apresuraron a empacar sus autos y marcharse, aunque muchos aún no sabían a dónde debían ir. Un hombre arrojó dos kayaks a la caja de su camioneta, por si acaso.

Los relámpagos iluminaban el cielo mientras las nubes oscurecían el paisaje, y el agua marrón formaba grandes rápidos en el río, normalmente tranquilo, que el miércoles por la tarde ya chocaba contra el puente alto del pueblo y se metía en vecindarios.

Los avisos por inundaciones afectan a 6 millones

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado el estado de catástrofe para decenas de condados.

Hasta el miércoles por la noche, poco más de 6 millones de residentes en 57 condados del estado estaban bajo una alerta por inundaciones del Servicio Nacional de Meteorología, que estaba previsto que se mantenga hasta el inicio de la noche del jueves. Las alertas para 34 de esos condados estaban programadas para expirar el viernes por la noche.

Algunos de los mayores acumulados de lluvia hasta la fecha se han registrado en el condado de Uvalde, donde las autoridades realizaron decenas de rescates y señalaron que más personas necesitaban ayuda a medida que el nivel del río aumenta. Autopistas y carreteras fueron cerradas en toda la región debido a las crecidas.

El condado suele recibir alrededor de 23 pulgadas (58 cms) de lluvia al año, de acuerdo con la Oficina de Extensión de Uvalde.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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TexasInundacionesServicio Nacional de MeteorologíaLluviasBreaking News
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