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Tormentas agravan las inundaciones en Texas mientras aumentan los rescates

Más de seis millones de personas permanecían bajo alerta de inundaciones en 57 condados

16 de julio de 2026 - 10:42 PM

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Miembros del Cuerpo de Bomberos de Boerne rescatan a una mujer de las aguas de la riada en Boerne, Texas. (Darren Abate)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades de Texas intensificaron este miércoles las labores de rescate y ampliaron las órdenes de evacuación ante las fuertes lluvias que continúan azotando el estado, donde carreteras quedaron inundadas, vehículos fueron arrastrados por la corriente y un tornado tocó tierra en el área de San Antonio.

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Los Guardabosques de Texas han participado en el rescate de más de 40 personas, la mayoría en el condado de Uvalde, informó el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones podrían empeorar en varias comunidades y mantiene alertas de inundaciones para decenas de condados, incluidas zonas de Texas Hill Country, donde las inundaciones del verano pasado dejaron más de 100 muertos. Algunas advertencias permanecerán vigentes hasta el viernes.

Las lluvias han dejado acumulaciones de hasta 16 pulgadas en algunos sectores del condado de Uvalde y podrían alcanzar entre 10 y 20 pulgadas en otras áreas antes de que el sistema abandone la región.

Hasta la tarde del miércoles, más de seis millones de personas permanecían bajo alerta de inundaciones en 57 condados.

El Servicio Meteorológico también confirmó que un tornado tocó tierra en el noroeste de San Antonio, cerca de la autopista interestatal I-10. Videos difundidos en redes sociales muestran el fenómeno mientras atravesaba la zona. Las autoridades informaron daños en varios complejos de apartamentos y otras propiedades, aunque hasta el momento no se han reportado muertes ni heridos.

En Uvalde, las autoridades habían realizado al menos 25 rescates hasta la mañana del miércoles y advirtieron que más personas necesitaban ayuda debido al aumento del nivel de los ríos. Varias carreteras permanecían cerradas por las inundaciones.

La Policía de Uvalde informó que una presa ubicada al norte del condado continuaba estable, aunque advirtió que el río Leona podría aumentar otros 15 pies, por lo que exhortó a los residentes cercanos a trasladarse a zonas más elevadas.

El representante estatal Don McLaughlin señaló que, aunque las lluvias disminuyeron momentáneamente, el riesgo continúa.

“Los ríos y los arroyos volverán a subir con toda su fuerza”, advirtió.

Las inundaciones han reavivado el temor entre residentes que aún recuerdan la tragedia ocurrida en Texas Hill Country el año pasado.

“Me asustó”, dijo Frances McNamara, residente de Uvalde. “Porque tengo un hijo y sé por lo que pasaron aquellos padres”.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para algunos sectores de Uvalde y recomendaron al resto de los residentes mantenerse atentos ante posibles nuevas evacuaciones.

El gobernador Greg Abbott declaró el estado de desastre para decenas de condados afectados.

En Boerne, al noroeste de San Antonio, las autoridades también pidieron evacuaciones voluntarias o que los residentes estuvieran preparados para refugiarse, mientras los equipos de emergencia realizaban rescates en zonas completamente inundadas.

“Se trata de un fenómeno meteorológico que pone en peligro la vida”, advirtió el portavoz municipal Chris Shadrock.

Las autoridades también rescataron a una mujer después de que un vehículo fuera arrastrado por la corriente en el arroyo Cibolo. Además, unas 20 personas quedaron atrapadas en el estacionamiento de una gasolinera cuando las calles quedaron completamente cubiertas por el agua.

Los meteorólogos explicaron que las lluvias están siendo alimentadas por humedad tropical proveniente principalmente del Golfo de México y, en menor medida, del océano Pacífico, un patrón típico del verano que puede provocar varios días consecutivos de precipitaciones intensas en Texas.

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