Denuncian golpizas y abusos en centro de detención de inmigrantes en Texas

Washington— Decenas de personas retenidas en un extenso centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Texas afirman que fueron golpeadas por los guardias o que presenciaron cómo golpeaban a otras personas, según un informe elaborado por activistas jurídicos y defensores de los derechos humanos.

El informe de 84 páginas, publicado conjuntamente el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), también señala que los hombres y mujeres retenidos en Camp East Montana, situado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, relataron que se les negó asistencia médica, que se les obligó a vivir en condiciones insalubres y que se les dio comida incomestible. Los detenidos también indicaron que se les impidió comunicarse con sus abogados o familiares.

De los 71 detenidos con los que se contactó durante un periodo de cinco meses, 64 —aproximadamente el 90 % de los entrevistados— afirmaron que habían sido agredidos personalmente por el personal o que habían visto a otras personas sufrir abusos físicos, según el informe.

PUBLICIDAD

“El centro de detención de ICE en el este de Montana es un desastre en materia de derechos humanos”, declaró Angélica César, investigadora asociada de Human Rights Watch y la ACLU y una de las principales investigadoras del informe. “El Gobierno de Estados Unidos debería cerrarlo, llevar a cabo investigaciones independientes sobre todos los abusos y las muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria".

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que las denuncias sobre condiciones inhumanas en sus instalaciones provisionales son “categóricamente falsas”, que no se golpea ni se maltrata a los detenidos y que “el ICE se toma muy en serio la salud y la seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia”.

Los nuevos testimonios sobre la violencia y las malas condiciones de vida en el Camp East Montana coinciden con informes anteriores de The Associated Press y otros medios de comunicación. Al menos tres detenidos que permanecían recluidos en el centro desde su apertura en agosto han fallecido, entre ellos un migrante cubano de 55 años que estaba esposado y dejó de respirar a principios de este año después de que los guardias lo inmovilizaran.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

Posteriormente, un médico forense local determinó que esa muerte fue un homicidio, y un informe federal publicado el mes pasado indicaba que las pruebas del caso estaban “perdidas o destruidas”. Ese informe, elaborado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, concluyó que la mala gestión del Departamento de Seguridad Nacional había creado condiciones inseguras que contribuyeron a la muerte y al sufrimiento de los detenidos, incluso mientras se malgastaban millones de dólares de los contribuyentes para enriquecer a los contratistas.

PUBLICIDAD

En marzo, el ICE sustituyó a Acquisition Logistics, LLC, el contratista principal al que el año pasado se le había adjudicado un contrato de hasta $1,300 millones para construir y gestionar el centro de detención, que en un principio tenía como objetivo acoger hasta 5,000 personas. La empresa de Virginia no tenía experiencia previa en la gestión de un centro de detención del ICE, nunca había obtenido un contrato federal por más de $16 millones y carecía de una página web operativa.

El cambio se produjo mientras una revisión interna del ICE ponía de manifiesto 49 deficiencias, que se definen como incumplimientos de las normas o políticas de detención, en ámbitos que incluyen el uso de la fuerza y las técnicas de inmovilización, la seguridad y la atención médica.

A pesar del cambio de contratistas, las entrevistas realizadas por Human Rights Watch y la ACLU tan recientemente como el mes pasado revelaron que seguían existiendo graves problemas en el campamento.

Según el informe, los detenidos describieron condiciones de vida degradantes e inhumanas, entre las que se incluían baños cubiertos de heces, alojamientos inundados y la falta de acceso a jabón u otros productos básicos de higiene. También informaron de que permanecieron encerrados durante semanas sin acceso significativo a actividades recreativas, luz solar ni aire fresco.

1 / 13 | En imágenes: el impacto en Maine tras la muerte de Johan Sebastián Durán, joven tiroteado en operativo del ICE. En la mañana del lunes 13 de julio, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, terminó con la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, un joven de 26 años. - Jaime Moreno 1 / 13 En imágenes: el impacto en Maine tras la muerte de Johan Sebastián Durán, joven tiroteado en operativo del ICE En la mañana del lunes 13 de julio, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, terminó con la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, un joven de 26 años. Jaime Moreno Compartir

También se describieron casos de comida en mal estado y horarios de comida irregulares, con retrasos de hasta 12 horas entre comidas.

El informe recoge declaraciones de los detenidos según las cuales los guardias golpeaban a las personas detenidas en respuesta a huelgas de hambre, solicitudes de atención médica y quejas sobre las condiciones de detención. Varias personas afirmaron que los guardias imponían castigos colectivos, golpeando o agrediendo a varias personas tras acusar a un detenido de infringir las normas, según el informe.

PUBLICIDAD

Los investigadores descubrieron que el personal presionó y coaccionó a las personas retenidas allí para que renunciaran a sus solicitudes de asilo y aceptaran ser expulsadas a terceros países si no podían ser devueltas a su propio país. Los detenidos afirmaron que se les amenazó con violencia, enjuiciamiento penal y detención indefinida si se negaban a la deportación.

En algunos casos, según concluía el informe, las circunstancias de la detención por parte del ICE podrían equivaler a desapariciones forzadas, lo que supondría una posible violación del derecho internacional de los derechos humanos.

Human Rights Watch y la ACLU instaron al Gobierno de Donald Trump a cerrar el Camp East Montana y a permitir que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, el uso excesivo de la fuerza, la negligencia médica y las desapariciones forzadas.