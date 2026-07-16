Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
81°Bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que Irán liberó a ciudadana estadounidense detenida desde 2024

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump agradeció lo que calificó como un “gesto de buena voluntad”

16 de julio de 2026 - 8:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania, durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, el miércoles 15 de julio de 2026. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que, según afirmó, fue detenida “injustamente” en diciembre de 2024.

RELACIONADAS

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump agradeció lo que calificó como un “gesto de buena voluntad” por parte de Irán y señaló que Estados Unidos celebra que la ciudadana haya podido abandonar el país.

El mandatario no identificó a la mujer, ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su detención o sobre las gestiones diplomáticas que permitieron su salida.

La Casa Blanca no ha informado por ahora de manera independiente sobre la liberación, ni ha dado detalles adicionales del caso.

La detención de ciudadanos estadounidenses en Irán ha sido durante años un punto de tensión entre Washington y Teherán, con varios casos de estadounidenses retenidos bajo acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos considera injustas.

La liberación llega en un momento de altas agresiones durante la guerra entre Estados Unidos e Irán y solo pocas horas después de que el Comando Central iniciara una segunda ola de ataques contra diversos objetivos militares en el centro de la República Islámica.

Tags
Breaking NewsConflicto con IránDonald TrumpRehenesEstados UnidosIrán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: