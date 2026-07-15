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Así será la moneda conmemorativa que llevará el rostro de Donald Trump

Tendrá el valor de un dólar e incluye la inscripción “Libertad”, el lema nacional “En Dios confiamos” y los años 1776-2026

15 de julio de 2026 - 12:20 PM

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La moneda de oro muestra en una de sus caras un retrato frontal de Trump, con expresión seria e incluye la inscripción "Libertad", el lema nacional "En Dios confiamos" y los años 1776-2026. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó este miércoles el diseño de la moneda conmemorativa de un dólar con el rostro del presidente, Donald Trump, para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país.

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La moneda de oro muestra en una de sus caras un retrato frontal de Trump, con expresión seria e incluye la inscripción “Libertad”, el lema nacional “En Dios confiamos” y los años 1776-2026.

En el reverso aparece el águila estadounidense con las alas desplegadas y la inscripción “250”, rodeada de estrellas, junto a las leyendas “Estados Unidos de América” y “Un dólar”.

Los fuegos artificiales estallan durante el evento "Homenaje a Estados Unidos", una celebración del Día de la Independencia en honor al aniversario número 250 de la nación, en el National Mall de Washington D. C.El presidente Donald Trump levanta el puño al concluir su discurso.Fuegos artificiales estallan sobre el puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad de Nueva York.
1 / 15 | A pesar del mal tiempo: Donald Trump celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos. Los fuegos artificiales estallan durante el evento "Homenaje a Estados Unidos", una celebración del Día de la Independencia en honor al aniversario número 250 de la nación, en el National Mall de Washington D. C. - Mark Schiefelbein

“La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzará a acuñar esta nueva moneda de oro de un dólar para honrar el legado perdurable de la libertad como símbolo permanente del patriotismo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en redes sociales.

Según Bessent, la moneda con la imagen de Trump “celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”.

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes.Los visitantes observan cómo los empleados del Servicio de Parques Nacionales utilizan aspiradoras para limpiar el estanque.La semana pasada se difundieron en las redes sociales unas imágenes que mostraban que el proyecto de Trump, al parecer, había salido mal, lo que atrajo a multitudes de curiosos, ansiosos por ver los efectos con sus propios ojos.
1 / 23 | Una "renovación" que salió mal: así luce el estanque del Monumento a Lincoln en Washington D.C.. El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes. - Manuel Balce Ceneta

El lanzamiento de esta moneda se suma a otros intentos de la Administración republicana por convertir la figura de Trump en uno de los símbolos nacionales del país.

La legislación estadounidense prohíbe que las monedas lleven el rostro de personas vivas, pero el Tesoro sostiene que se permiten “diseños emblemáticos” con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

Trump ha centrado buena parte de estas conmemoraciones en su propia figura, con mítines de carácter electoral y la organización incluso de una pelea de artes marciales mixtas en la Casa Blanca que hizo coincidir con su 80 cumpleaños.

El Gobierno y seguidores del mandatario impulsan además iniciativas para rebautizar instituciones e incluso aeropuertos con su nombre.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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