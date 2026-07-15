“Le quitaron la vida”: impactantes mensajes y audios de la medio hermana de Anthonieska Avilés

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Aibonito - El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, continuó este miércoles en su decimonovena jornada, marcada por la presentación de impactantes mensajes y audios que evidencian la tensión que se desató tras el crimen.

Los mensajes fueron extraídos del teléfono celular que Miriathny D. Avilés Rodríguez, de 18 años, entregó voluntariamente a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. La joven es medio hermana de Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada en el caso e hija de Cabrera Rivera.

Bajo juramento en la Sala 1 del Tribunal de Aibonito, Avilés Rodríguez, que es la testigo número 16 que llama a declarar el Ministerio Público, confirmó que la secuencia de mensajes forma parte de unas conversaciones que tuvo con cinco personas cercanas, en un período de 12 horas, el 11 de agosto de 2025.

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El intercambio de mensajes fue con su pareja Karelin Plata Díaz, identificada como “Mi life” en sus contactos telefónicos; la amiga de su pareja, Giselys Rivera; sus hermanos Alan y Anthony; y una tía, nombrada como “Tía Mara” en su celular, declaró a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto en el Centro Judicial.

“La verdad, ahora uno se está dando cuenta de Antho, Gaba y Anthiany, cab..., y no es porque ahora me voy a juntar con el combo de Faviola, no. Yo me quedo sola, yo mejor me quedo sola, yo resuelvo mis cosas sola, yo declaro sola y lo que yo sí vi, no por la batería de nadie, y yo estoy sola, porque, cab..., este, a Antho la cogieron y eres tan desgraciá que a ustedes dos no. Yo, siendo hermana de Antho, ya cogieron a mi hermana, ni esperar que la cogieran, ahora mismo estoy pa’ ir, no me tuvieron ni que buscar. Pero, loca, si cogieron a mi hermana y a mi hija también, hello. Elvia, ta’ cab...”, se escuchó decir a la testigo en uno de los audios.

1 / 8 | En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole. En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. - Alex Figueroa Cancel 1 / 8 En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. Alex Figueroa Cancel Compartir

En otro de los mensajes de voz, que también fue reproducido en alta voz en la sala judicial, ante el juez Luis S. Barreto Altieri y el jurado, Avilés Rodríguez añade: “No es decir lo mismo, mami, porque no es mentir ni na’, porque no tenemos que mentir, vamos a decir lo que vimos, porque tus ojos vieron lo mismo que yo, hello, me entiendes, pero nada, tranquila”.

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Finalmente, en el tercer audio, la testigo añade: “Cab.., son mis hermanas y to’, pero este, diablo, pero le quitaron la vida. Eso no es así, ¿me entiendes? Yo ni tuviera el corazón tampoco, cab..., y pa’l colmo vienen y dejan el carro allí tirao y te vas a la fuga. Acho, no, eso no va conmigo. Son mis hermanas, las defendí hasta la muerte, pero hasta ahí. Hasta ahí. En una pelea yo, pues, la defiendo, a quien tenga que defender, y la sangre pesa más que el agua, pero cab... que la hayan mata’o, acho, no. Al carro de Elvia y a Elvia”.

Intercambio de mensajes

Según el registro telefónico presentado por la fiscal, el primero de esos mensajes de Miriathny fue enviado a las 11:40 a.m. del 11 de agosto a su pareja. En él, escribió: “Y en lo del asesinato, pues ahí me estaban diciendo que soy una asesina y cuanta cosa como si una patá la hubiera matado cuando fue con una cuchilla y ni fui yo”.

Horas más tarde, a las 4:50 p.m., sostuvo una conversación con Giselys, amiga de su pareja, en la que escribió: “Me pusieron en TikTok”. A las 4:59 p.m. le envió dos mensajes consecutivos: “Y que yo”. “Mira qué cojo...”, indicó la testigo en el intercambio de mensajes.

Posteriormente, a las 5:02 p.m., volvió a escribirle: “Qué bochorno, pero la verdad siempre saldrá a la luz”. La testigo explicó que esos mensajes surgieron luego de que una fotografía suya comenzara a circular en redes sociales vinculándola directamente con el crimen.

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Revelan video: Anthonieska Avilés “se limpió la sangre” Tras el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, así lo declaró Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, amiga de la coacusada.

A las 6:30 p.m. volvió a comunicarse con la misma persona para escribir: “La gente dando falsa información están a fuego”. Poco después, a las 6:54 p.m., envió un mensaje a su hermano Alan en el que expresó: “Yo no la maté, yo di patás del desespero”.

Más adelante, a las 7:08 p.m., le envió a Giselys: “Ahora están poniendo las cosas como son”. No obstante, treinta minutos después, a las 7:38 p.m., Avilés Rodríguez escribió a su pareja: “Cogieron a Antho”.

A tono con lo anterior, le envió a su otro hermano, Anthony, un mensaje que leía: “Las cogieron ya, creo”. En sala explicó que con esa expresión se refería a Cabrera Rivera y a sus medio hermanas Anthonieska y Anthiany Avilés. De ellas, únicamente Cabrera Rivera y Anthonieska enfrentan cargos por el crimen.

La presentación de estos mensajes y audios marcó la mañana de la decimonovena jornada del juicio, en la que el Ministerio Público continuó utilizando evidencia digital para reconstruir las horas posteriores al asesinato y la reacción de una de las testigos centrales del caso.

Vio a su medio hermana apuñalarla

En sus declaraciones, Avilés Rodríguez insistió en que vio a su medio hermana apuñalar a la víctima con un objeto filoso por el área de la cadera. Planteó que el último acto de violencia que observó la noche del domingo 10 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, fue “el de Antho contra Gabriela Nicole”.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

Asimismo, dijo que observó que esa agresión de su medio hermana a la víctima fue “con un objeto punzante”. En cambio, reconoció que no vio a Cabrera Rivera con un objeto punzante o entregarle algo a su hija. Tampoco observó que sacara algún ojeto de su cartera, tal y como alegaron otros testigos ante las autoridades.

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Este fue el cierre del testimonio de una testigo que la semana pasada reveló presuntas presiones indebidas del Ministerio Público durante su declaración inicial, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2025.

“Mientras estaba dando mi declaración el 2 de septiembre (de 2025), primeramente, el fiscal (de Distrito de Aibonito, Ernesto) Quesada (Ojeda) me amenaza con que estoy diciendo mentiras y que tengo 99 años de cárcel”, dijo Avilés Rodríguez, ante la mirada atónita de todos los presentes en sala.