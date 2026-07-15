Cae en estafa de Facebook: hombre pierde $1,348 al intentar eliminar multas de tránsito

Un hombre de 42 años presentó una querella ante la Policía de Puerto Rico luego de realizar varias transferencias de dinero a los administradores de una página fraudulenta de Facebook que, presuntamente, ofrecía el servicio de eliminar multas de tránsito y de AutoExpreso.

Según el informe policiaco, la denuncia fue reportada a eso de las 7:30 de la noche del martes en la urbanización Estancias Carmelina, en Trujillo Alto.

El querellante indicó que encontró en la red social una página identificada como “Borramos tus multas de AutoExpreso y CESCO”, desde la cual solicitó el supuesto servicio para eliminar sus multas a cambio de un pago.

De acuerdo con la información suministrada a las autoridades, el hombre realizó varias transacciones mediante la aplicación ATH Móvil por un total de $1,348, entre el 6 y el 9 de julio de 2026.

“Sin embargo, dicho contacto no cumplió con lo acordado ni reembolsó el dinero, por lo que se sintió estafado y timado por dicha página de la red social”, señala el informe.

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La agente Arelis Rodríguez, adscrita al distrito policiaco de Trujillo Alto, investigó la querella y la refirió mediante el sistema al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para que continúe con la pesquisa.