De criptomonedas a supuestas minas en Brasil: Justicia advierte sobre esquemas de fraude

El Departamento de Justicia alertó a la ciudadanía sobre el aumento en esquemas de fraude con criptomonedas, luego de que un hombre fuera sentenciado en Arecibo por apropiarse ilegalmente de $25,000 de un médico de Manatí mediante una falsa promesa de inversión en supuestas minas de esmeraldas en Brasil.

El convicto, identificado como Ismael Rodríguez Torres, fue sentenciado a ocho años de probatoria por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Como parte de la sentencia, emitida en junio, la jueza Glendaliz Morales Correa también le ordenó restituir los $25,000 a la parte perjudicada.

Según la fiscal Naydik J. Ramos Montesinos, directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC), Rodríguez Torres solicitó fraudulentamente la inversión en criptomonedas bajo la promesa de que el dinero generaría miles de dólares en ganancias a través de unas supuestas minas de esmeraldas en Brasil.

“Este esquema es conocido internacionalmente como Pietra Verdí”, detalló Ramos Montesinos.

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La funcionaria explicó que este tipo de fraude forma parte de modalidades cada vez más frecuentes en las que los estafadores contactan a sus víctimas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales para presentar aparentes oportunidades de negocio con promesas de ganancias extraordinarias en poco tiempo.

“Con frecuencia, utilizan información o documentos falsos, páginas web y testimonios fabricados para aparentar legitimidad y generar confianza con el fin de persuadir a las personas a realizar transferencias de dinero sin verificar la autenticidad de la oferta”, sostuvo Ramos Montesinos.

La UICC investiga mensualmente querellas relacionadas con fraudes que utilizan plataformas digitales, redes sociales y criptomonedas para engañar a sus víctimas, indicó Justicia.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, sostuvo que estos esquemas tienen un impacto significativo en las víctimas, particularmente por las pérdidas económicas que ocasionan.

“Ante el desarrollo de nuevas modalidades de fraude, en el Departamento de Justicia continuamos fortaleciendo la capacitación especializada de nuestros fiscales y personal investigativo para atender eficazmente este tipo de crímenes y proteger a los ciudadanos”, expresó Gómez Torres.

Como parte de esos esfuerzos, personal de la UICC participará próximamente en la Conferencia Nacional de Crímenes Cibernéticos, en Massachusetts, y en el National Computer Forensic Institute, en Alabama.

Justicia exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier oportunidad de inversión antes de transferir dinero.