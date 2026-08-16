Departamento de Agricultura favorece alza en el precio del café
Pero el secretario Irving Rodríguez Torres enfatizó que la decisión le corresponde al DACO
16 de agosto de 2026 - 7:42 PM
16 de agosto de 2026 - 7:42 PM
Pese a que aseguró que es una tarea que corresponde al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, se expresó este domingo a favor de un alza en el precio del café semitostado.
“El secretario de DACO (Hiram Torres Montalvo) comenzó, en diciembre, (una evaluación). Se está reuniendo con el comité (de expertos). Ellos le van a hacer una recomendación, y el secretario, responsablemente, tomó una decisión de qué hacer con el precio del café semitostado. Es importante revisarlo por dos razones. Uno, porque es un ‘commodity’, puede subir y puede bajar... Y, segundo, porque no nos podemos dar el lujo de perder dinero que sí ocurrió en algún momento entre el 2024 y el 2025″, afirmó el secretario de Agricultura, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.
“La recomendación siempre ha sido la misma, y entiendo que el secretario (del DACO) está de acuerdo con estos ajustes. Y es revisar el precio más a menudo”, agregó.
Indicó que la taza de café que llega a manos del puertorriqueño depende del trabajo de los agricultores, los beneficiadores y los torrefactores. Actos seguido, destacó que hoy algunos beneficiadores pagan cantidades superiores a ese mínimo, entre $20, $22 y hasta $25.
La propuesta que está sobre la mesa es para aumentar de $18 a $23 el precio mínimo del café para los caficultores por cada almud de café puertorriqueño.
Le corresponde al secretario del DACO recibir una recomendación del comité de expertos para tomar una decisión al respecto.
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