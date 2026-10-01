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Glaciares suizos pierden 5.5 % de su volumen en un año: el calor acelera el deshielo

La nieve que protege el hielo durante el verano desapareció parcialmente ya en junio

1 de octubre de 2026 - 9:26 PM

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Turistas observan cómo se derrite el hielo frente a la lengua del glaciar del Ródano (Rhonegletscher) en los Alpes del cantón de Valais, Suiza, en una imagen de julio pasado. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los glaciares en Suiza han perdido en el último año un 5,5 % de su volumen de hielo, en una de las mayores pérdidas de hielo jamás registradas, después de un invierno con muy poca nieve y sucesivas olas de calor intenso en la primavera y el verano, según las entidades científicas que siguen el estado de los glaciares a largo plazo.

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Esta situación extrema llevó la cota de cero grados por encima de los 4,000 metros durante un número récord de días (76), de acuerdo a los datos comunicados hoy por la Comisión Suiza para la Observación de la Criosfera de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT) y la red de medición GLAMOS.

Solo este año el grosor medio de hielo en ciertos glaciares disminuyó entre 2,5 y 4 metros y llegó a unos 10 metros en determinadas lenguas, con una pérdida acumulada de casi el 20 % del volumen glaciar suizo desde 2021.

Las mediciones realizadas en septiembre en 23 glaciares de los Alpes suizos muestran que el año hidrológico 2025/26 registró un balance de masa de -2,9 metros de equivalente en agua, el segundo peor resultado de la serie histórica, solo por detrás del excepcional 2022, aunque en algunos glaciares sí hubo pérdidas récord.

Los científicos han apuntado a una “combinación de factores especialmente desfavorable”, empezando por un invierno 2025/26 que estuvo entre los diez menos nevados desde el inicio de las mediciones, mientras que entre mayo y septiembre todos los meses estuvieron marcados por la sequía y al menos una ola de calor.

La nieve que protege el hielo durante el verano desapareció parcialmente ya en junio, mientras que en septiembre apenas quedaba nieve incluso a 3.500 metros de altitud, según los datos expuestos.

Los datos y observaciones de este verano también muestran que el deshielo no afecta únicamente al volumen de hielo, sino que también se ha producido la desaparición de pequeños glaciares y la desintegración de algunas lenguas.

Entre ellos figuran el Bella Tola, en el cantón de Valais, y el Griessfiren/Plattalvafirn, en Glaris, cuya desaparición completa ha sido documentada mediante fotografías.

No obstante, todavía no existe una cifra definitiva del número de glaciares que han desaparecido en 2026.

Entre 1973 y 2016 desaparecieron más de 1.000 glaciares suizos y alrededor de un centenar más lo hicieron entre 2016 y 2023.

Según la SCNAT y GLAMOS, el deshielo tiene ahora un efecto paradójico sobre los recursos hídricos, puesto que los glaciares perdieron unos 2.200 millones de metros cúbicos de agua entre julio y septiembre (más de cuatro veces el consumo anual de agua potable de todos los hogares del país), lo que ha amortiguado temporalmente los periodos de escasez hídrica.

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