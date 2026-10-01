Causa para arresto contra hombre que, supuestamente, intentó arrollar a un agente de la Policía

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra un individuo imputado de tratar de arrollar a una agente de la Policía en hechos registrados entre San Juan y Caguas.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que Elí Santiago Rodríguez Morales enfrenta seis cargos que incluyen tentativa de asesinato, utilizar un vehículo de motor como un arma y diversas violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22).

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, los hechos ocurrieron a las 11:30 a.m. del 22 de febrero del año en curso.

La Uniformada resaltó que agentes del área de San Juan daban seguimiento a un Toyota Camry color azul, propiedad del imputado, con el que, presuntamente, se cometieron violaciones a la Ley 22.

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Los agentes localizaron el automóvil y ordenaron a Rodríguez Morales a detenerse. El imputado, supuestamente, ignoró la orden e intentó huir, lo que dio paso a una persecusión que culminó en la zona de Caguas.

Fue en ese momento que Rodríguez Morales (36 años), supuestamente, intentó arrollar a un agente identificado como “Tito” Rivera Hernández.

El fiscal Fernando Machado, de la Fiscalía de Caguas, formuló los cargos contra Rodríguez Morales. Tras analizar la prueba, Díaz Pérez encontró causa en todos los cargos e fijó una fianza de $500,000 que el imputado no prestó.