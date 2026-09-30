Causa para arresto contra siete adultos por, supuestamente, maltratar a un menor de cinco años en Canóvanas

La jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, encontró este miércoles causa para arresto contra una madre que, supuestamente, provocó una fractura y quemaduras a un menor de cinco años, y contra otras seis personas que, presuntamente, conocían la situación del menor y no hicieron nada para ayudarlo.

Los hechos ocurrieron entra agosto y septiembre de 2025 en Canóvanas y en Río Grande.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que el fiscal Jesús Peluyera Berríos, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Carolina, formuló un total de 12 cargos de maltrato a un menor contra Delymar López Rodríguez; su pareja, Jainaim Villegas Rivera; el padre del menor, John Michael Cruz Jiménez; la abuela paterna Debrale Jiménez Marcano; Emmanuel Díaz Delgado; Jorge Luis Cruz Jiménez; y Julio César Cruz Jiménez.

De acuerdo con el informe preliminar, la situación se reportó en la tarde del 4 de septiembre de 2025, cuando la madre llevó al menor a una cita programada en las oficinas del Departamento de la Familia.

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En ese momento, la trabajadora social —quien luego presentó la querella— notó que el menor tenía una venda en la pierna derecha. Acto seguido, la funcionaria alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el caso.

Sin embargo, Justicia resaltó que, según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, la situación comenzó en agosto de 2025, cuando López Rodríguez, supuestamente, agredió al menor, le provocó una fractura en un pie y no lo llevó a recibir atención médica.

Acto seguido, López Rodríguez, supuestamente, le causó una quemadura al menor en el pie izquierdo al intentar colocarlo en un recipiente con agua caliente. La Fiscalía de Carolina sostiene que Villegas Rivera estuvo presente durante los hechos y no hizo nada para ayudar al menor.

Durante una entrevista con la trabajadora social, la madre del menor admitió que este sufrió una quemadura el 27 de agosto en su vivienda, en el residencial Jesús T. Piñero en Canóvanas, y que no lo había llevado a recibir atención médica, informó la Policía.

Dos días después, añadió Justicia, el menor fue llevado a la residencia de Jiménez Marcano, en Río Grande, donde permaneció desde el 29 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2025.

Durante ese periodo, enfatizó Justicia, la abuela, el padre, Díaz Delgado, Jorge Luiz Cruz Jiménez y Julio César Cruz Jiménez, presuntamente, sabían sobre las lesiones del menor y y no actuaron para llevarlo a un médico.

Posteriormente, el menor fue transportado por personal de Familia hasta un hospital en el Municipio de San Juan, donde fue evaluado por un médico de turno.