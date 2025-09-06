Menor de cinco años resulta con quemaduras en residencial de Canóvanas

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente en el que un menor de cinco años resultó con quemaduras en el residencial Jesús T. Piñero en Canóvanas.

De acuerdo con el informe preliminar, la situación se reportó en la tarde del 4 de septiembre, cuando la madre llevó al menor a una cita programada en las oficinas del Departamento de la Familia.

En ese momento, la trabajadora social —quien luego presentó la querella— notó que el menor tenía una venda en la pierna derecha. Acto seguido, la funcionaria alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el caso.

Durante una entrevista con la trabajadora social, la madre del menor admitió que este sufrió una quemadura el 27 de agosto en su residencia y que no lo había llevado a recibir atención médica, informó la Policía.

Posteriormente, el menor fue transportado por personal del Departamento de la Familia hasta una institución hospitalaria en el municipio de San Juan, donde fue evaluado por un médico de turno.