6 de septiembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Menor de cinco años resulta con quemaduras en residencial de Canóvanas

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el incidente

6 de septiembre de 2025 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con el informe preliminar, la situación se reportó en la tarde del 4 de septiembre, cuando la madre llevó al menor a una cita programada en las oficinas del Departamento de la Familia. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente en el que un menor de cinco años resultó con quemaduras en el residencial Jesús T. Piñero en Canóvanas.

De acuerdo con el informe preliminar, la situación se reportó en la tarde del 4 de septiembre, cuando la madre llevó al menor a una cita programada en las oficinas del Departamento de la Familia.

En ese momento, la trabajadora social —quien luego presentó la querella— notó que el menor tenía una venda en la pierna derecha. Acto seguido, la funcionaria alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el caso.

Durante una entrevista con la trabajadora social, la madre del menor admitió que este sufrió una quemadura el 27 de agosto en su residencia y que no lo había llevado a recibir atención médica, informó la Policía.

Posteriormente, el menor fue transportado por personal del Departamento de la Familia hasta una institución hospitalaria en el municipio de San Juan, donde fue evaluado por un médico de turno.

De momento, se desconoce la condición de salud del niño.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
