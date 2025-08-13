Opinión
13 de agosto de 2025
Hallan causa para arresto contra padres imputados por maltrato y negligencia contra sus cuatro hijos

Los menores vivían en condiciones infrahumanas y dormían en el suelo

13 de agosto de 2025 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
Al momento de la detención, los padres se encontraban en compañía de sus cuatro hijos, de tres meses, 18 meses, tres años y cinco años. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza María T. Hernández Calzada, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra los padres de cuatro menores que fueron hallados viviendo en condiciones infrahumanas, en medio de un allanamiento diligenciado por las autoridades en el residencial Nemesio R. Canales, en San Juan.

De acuerdo con el informe de la Policía, Harold Ortiz, de 27 años, y Michelle T. Pham, de 24 años, fueron ingresados a la cárcel tras no prestar la fianza global de $50,000 que les fue fijada por la togada.

Según la Uniformada, Ortiz enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Armas y maltrato de menores. Mientras, Pham enfrenta un cago por negligencia.

La pareja fue arrestada en la mañana del martes por agentes adscritos a la división de Drogas Metropolitana en unión al Departamento de Vivienda Estatal.

Harold S. Ortiz, enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas y maltrato de menores por negligencia.
Harold S. Ortiz, enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas y maltrato de menores por negligencia. (Suministrada por la Policía)

Al momento de la detención, los padres se encontraban en compañía de sus cuatro hijos, de tres meses, 18 meses, tres años y cinco años.

La agente Vivian Polanco, de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales (SAOE), precisó a El Nuevo Día que “los menores no tenían mucha comida, había excremento y orín de animales, estaban durmiendo en el suelo y la casa estaba bien desordenada”.

El Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia de los cuatro menores.

Michelle T. Pham, fue acusada por un cargo de maltrato de menores por negligencia.
Michelle T. Pham, fue acusada por un cargo de maltrato de menores por negligencia. (Suministrada por la Policía)

