Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan a cuatro menores en supuestas condiciones infrahumanas en medio de allanamiento

En la intervención, también fue arrestada una pareja de 23 y 27 años

12 de agosto de 2025 - 7:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lo lugares impactados fueron los residenciales Jardines de Sellés, Nemesio R. Canales, Luis Llorens Torres, Vista Hermosa, la Barriada Figueroa y el callejón Soriano, en Barrio Obrero. (Archivo / GFR Media)
La Uniformada indicó que el Departamento de la Familia fue alertado sobre la situación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Cuatro menores fueron encontrados en supuestas condiciones infrahumanas en medio de una orden de allanamiento ejecutada por las autoridades en el residencial Nemesio R. Canales, en Hato Rey.

RELACIONADAS

Según la Policía, el operativo estuvo cargo de agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana en unión al Departamento de Vivienda.

Mientras estos diligenciaban una orden de registro en el edificio 27, hallaron a cuatro menores de tres meses, 18 meses, tres años y cinco años.

“Siempre que hay menores en un entorno rodeado por drogas y armas es preocupante”, indicó en entrevista radial (Radio Isla) el teniente coronel Jorge Luyando Pérez, director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.

En el lugar, también fue arrestada una pareja de 23 y 27 años, a quienes les ocuparon dos pistolas, cuatro cargadores y municiones.

De momento, el teniente coronel sostuvo que no puede confirmar si los arrestados son los padres de los menores.

No obstante, señaló que la intervención forma parte de un plan de las autoridades para “lograr estabilizar el área ya que han occurrido unos recientes eventos violentos”.

El oficial hizo referencia a la masacre que ocurrió el 4 de agosto en el residencial y que cobró la vida de tres hombres.

Otras tres personas -dos hombres y una mujer- también resultaron heridos.

Luyando Pérez agregó que la Policía no descarta intervenir en otros sectores de interés de esta zona.

La Uniformada indicó que el Departamento de la Familia fue alertado sobre la situación.

El caso será consultado con la Fiscalía de San Juan para la posible radicación de cargos.

Tags
Breaking NewsSan JuanAllanamientosDepartamento de la Vivienda ArrestosMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: