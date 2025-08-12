Hallan a cuatro menores en supuestas condiciones infrahumanas en medio de allanamiento

Cuatro menores fueron encontrados en supuestas condiciones infrahumanas en medio de una orden de allanamiento ejecutada por las autoridades en el residencial Nemesio R. Canales, en Hato Rey.

Según la Policía, el operativo estuvo cargo de agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana en unión al Departamento de Vivienda.

Mientras estos diligenciaban una orden de registro en el edificio 27, hallaron a cuatro menores de tres meses, 18 meses, tres años y cinco años.

“Siempre que hay menores en un entorno rodeado por drogas y armas es preocupante”, indicó en entrevista radial (Radio Isla) el teniente coronel Jorge Luyando Pérez, director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.

En el lugar, también fue arrestada una pareja de 23 y 27 años, a quienes les ocuparon dos pistolas, cuatro cargadores y municiones.

PUBLICIDAD

De momento, el teniente coronel sostuvo que no puede confirmar si los arrestados son los padres de los menores.

No obstante, señaló que la intervención forma parte de un plan de las autoridades para “lograr estabilizar el área ya que han occurrido unos recientes eventos violentos”.

El oficial hizo referencia a la masacre que ocurrió el 4 de agosto en el residencial y que cobró la vida de tres hombres.

Otras tres personas -dos hombres y una mujer- también resultaron heridos.

Luyando Pérez agregó que la Policía no descarta intervenir en otros sectores de interés de esta zona.

La Uniformada indicó que el Departamento de la Familia fue alertado sobre la situación.