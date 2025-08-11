Opinión
11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre que habría sido el objetivo del tiroteo que cobró la vida de turista en La Perla

Había una orden de arresto que pesaba en su contra desde el 2022

11 de agosto de 2025 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin Mares. (GoFundMe)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía arrestó a un hombre que sospechan era el objetivo de la balacera que resultó en el asesinato de un turista este domingo en La Perla.

El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, identificó al detenido como Kenneth Giovanni Estrada, de 37 años.

El oficial explicó que la captura responde a una orden de arresto que había emitido el Tribunal de San Juan contra Estrada por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias controladas en el 2022. En su contra se fijó una fianza de $20,000.

Fontánez dijo que el arresto tuvo lugar en el sector La Trocha, en Vega Baja, tras seguir confidencias que obtuvieron oficiales de la Policía.

“Esta persona es familia de las dos personas que resultaron heridas (en La Perla, además del turista)”, dijo Fontánez. “No se descarta que (Estrada) haya sido la ‘tarjeta’”.

Las dos personas heridas son una mujer de 45 años y un hombre de 46 años, que tenía expediente por un caso previo de drogas.

La teoría de la Policía es que una de las balas disparadas, en medio de una multitud frente a un negocio en La Perla, alcanzó al turista, identificado como Kevin Mares, de 25 años y residente de Queens, Nueva York, quien se encontraba en el lugar con varias amistades, luego de viajar a Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny.

La PerlaAsesinatosArrestosPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
