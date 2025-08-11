Arrestan a hombre que habría sido el objetivo del tiroteo que cobró la vida de turista en La Perla

La Policía arrestó a un hombre que sospechan era el objetivo de la balacera que resultó en el asesinato de un turista este domingo en La Perla.

El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, identificó al detenido como Kenneth Giovanni Estrada, de 37 años.

El oficial explicó que la captura responde a una orden de arresto que había emitido el Tribunal de San Juan contra Estrada por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias controladas en el 2022. En su contra se fijó una fianza de $20,000.

Fontánez dijo que el arresto tuvo lugar en el sector La Trocha, en Vega Baja, tras seguir confidencias que obtuvieron oficiales de la Policía.

“Esta persona es familia de las dos personas que resultaron heridas (en La Perla, además del turista)”, dijo Fontánez. “No se descarta que (Estrada) haya sido la ‘tarjeta’”.

PUBLICIDAD

Las dos personas heridas son una mujer de 45 años y un hombre de 46 años, que tenía expediente por un caso previo de drogas.