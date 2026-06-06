Segundo fin de semana de protestas: decenas de personas se manifiestan en repudio al gobierno de Jenniffer González

Ondeando solo banderas puertorriqueñas, decenas de manifestantes marcharon este sábado del Capitolio a La Fortaleza para denunciar los crecientes problemas con servicios esenciales, como las terapias para niños de Educación Especial y la distribución de agua potable, atribuyéndole responsabilidad a la administración de Jenniffer González, a quien le exigieron su renuncia.

Se trató de la tercera manifestación contra González y su gestión, como parte de una serie de protestas que iniciaron el pasado fin de semana, 30 y 31 de mayo, cuando se concentraron en la calle Fortaleza, también conocida por activistas como la “calle Resistencia”.

“Se ve el abuso con la comunidad de Educación Especial. Quieren vender nuestras escuelas. Vinimos el fin de semana pasado. Este es el inicio, pero no va a parar”, pronunció Joani González, madre e intercesora de familias con niños que reciben terapias, cuya prestación se ha visto afectada por la presunta falta de fondos en el Departamento de Educación.

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El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de La Fortaleza.

Las movilizaciones han puesto sobre la mesa otros reclamos, como el alto costo del servicio de energía eléctrica, las condiciones laborales de los empleados públicos y el desmantelamiento de protecciones ambientales tras la reciente aprobación de la Ley 82, que establece que, para impugnar un proyecto de construcción, hay que pagar una fianza equivalente al 10% de su costo.

“Como hemos dicho en los pasados días, (las acciones del gobierno de turno) representan un peligro para nuestra democracia porque el pueblo terminará de perder la poca confianza que queda en nuestras instituciones públicas. Vemos un gobierno insensato, que no responde a las necesidades de nuestro pueblo”, expresó, por su parte, Joniel Iván Zayas Cintrón, portavoz del Movimiento Juvenil por la Educación Pública y uno de los jóvenes detrás de las convocatorias.

Joniel Iván Zayas Cintrón, portavoz del Movimiento Juvenil por la Educación Pública y uno de los jóvenes detrás de las convocatorias. (Pablo Martínez Rodríguez)

La protesta inició a las 3:30 p.m. en la Plaza de la Democracia, en el ala norte del Capitolio, de donde los manifestantes salieron más tarde, hasta La Fortaleza, uniéndose a otros que les esperaban con más banderas puertorriqueñas.

En redes sociales, se invitó a los participantes a llegar con banderas puertorriqueñas, ya que no desean que los reclamos se asocien a un solo partido de oposición o una preferencia de status político. En torno a controversias sobre este particular, Zayas insistió en que no se trata de un “requisito”, pero el mensaje que quieren llevar es “la unidad del pueblo”.

“No estamos luchando por una ideología de status político, por apoyar o perjudicar un candidato a la gobernación, sino (en rechazo a) la gobernadora por su gestión administrativa. Tenemos la responsabilidad de no dejar de creer en lo que creemos, porque eso es parte de lo que somos, pero sí, ser puertorriqueños primero”, insistió el joven, de 16 años.

El enfermero Juan Carlos del Valle Figueroa, otro portavoz que representa al sector salubrista, enfatizó que están protestando por la calidad de vida de los puertorriqueños, “más allá de colores o líneas partidistas”.