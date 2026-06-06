Irán dispara misiles hacia Baréin y Kuwait en un nuevo desafío al alto al fuego

Irán disparó el sábado misiles balísticos y drones hacia Baréin y Kuwait que fueron interceptados, informó el gobierno de Baréin mientras hacía un llamado a Teherán a poner fin a los ataques contra sus vecinos que ponen a prueba un frágil alto el fuego en Oriente Medio.

Irán informó que atacó activos militares estadounidenses en ambos países, después de que Estados Unidos lanzó misiles contra instalaciones de vigilancia en la isla de Qeshm y cerca de Sirik que, según Teherán, eran utilizados para proteger las fronteras y “garantizar la seguridad de la navegación en aguas internacionales”. Teherán calificó el ataque como una violación del alto el fuego.

El más reciente intercambio se produjo en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre Irán para que alcance un acuerdo que ponga fin a la guerra, la cual ha tensado a la economía global y amenazado con una crisis de hambruna en algunos de los países más vulnerables del mundo.

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Como parte de esa presión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sopesa la posibilidad de utilizar activos iraníes para ayudar a aliados del Golfo a cubrir los costos por los daños que sufrieron en la guerra, según una persona con conocimiento de la forma de pensar del secretario Scott Bessent que habló el sábado bajo condición de anonimato.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Irán el sábado como parte de los esfuerzos de mediación.

Irán dice que apuntó a base aérea y a la Marina de Estados Unidos

El ejército de Estados Unidos informó previamente que derribó varios misiles y drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y países árabes y que, en respuesta, atacó algunos sitios costeros de radar de vigilancia de la República Islámica.

“El ataque con drones representó una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército estadounidense apuntó que no hubo reportes de daños a su personal.

A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, matando a una persona e hiriendo a decenas.

El ejército de Estados Unidos está imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control asfixiante de Teherán sobre el corredor crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural. Los precios de la energía se han disparado, plantenado problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

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Acuerdos siguen siendo esquivos

Cada vez parece más que Trump está acorralado. Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron hace una semana un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero Trump ha pedido cambios no especificados y las autoridades iraníes no han mostrado señales públicas de dar el visto bueno al acuerdo.

Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado amplias franjas del sur mientras dicen que apuntan al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, también amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.