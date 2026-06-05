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Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán

Las fuerzas estadounidenses insistieron en que “las aguas internacionales no pueden servir de escudo para actores sancionados”

5 de junio de 2026 - 10:00 AM

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Estados Unidos ha aumentado la presión para cortar las vías de financiación a Irán. (@INDOPACOM)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

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“Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje por derecho de visita del buque sin bandera sancionado MT DAVINA, ubicado en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom” (Comando del Indo-Pacífico)“, anunció el Pentágono en un mensaje en X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó vídeos y fotografías de la operación de intercepción en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío.

“Continuaremos con las labores de control marítimo a nivel mundial para desmantelar redes ilícitas e interceptar buques que brinden apoyo material a Irán, independientemente de donde operen”, agrega la publicación, que replica información del Comando del Indo-Pacífico.

Las fuerzas estadounidenses insistieron en que “las aguas internacionales no pueden servir de escudo para actores sancionados”.

“El Departamento de Defensa seguirá negando a los actores ilícitos y a sus buques la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”, concluyó el mensaje.

Estados Unidos ha aumentado la presión para cortar las vías de financiación a Irán durante el cese el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y en medio de las actuales negociaciones de paz que incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, vía estratégica de transporte de crudo bloqueada por Irán como represalia por los ataques.

Desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, Washington ha interrumpido el paso de al menos 127 buques comerciales, inhabilitado seis embarcaciones y permitido el paso de 36 navíos que transportaban ayuda humanitaria, de acuerdo con cifras publicadas este jueves por el Comando Central (Centcom)

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Breaking NewsEstados UnidosIránDepartamento de Defensa de Estados Unidos
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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