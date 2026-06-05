Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán

La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje por derecho de visita del buque sin bandera sancionado MT DAVINA, ubicado en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom” (Comando del Indo-Pacífico)“, anunció el Pentágono en un mensaje en X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó vídeos y fotografías de la operación de intercepción en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío.

“Continuaremos con las labores de control marítimo a nivel mundial para desmantelar redes ilícitas e interceptar buques que brinden apoyo material a Irán, independientemente de donde operen”, agrega la publicación, que replica información del Comando del Indo-Pacífico.

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Las fuerzas estadounidenses insistieron en que “las aguas internacionales no pueden servir de escudo para actores sancionados”.

“El Departamento de Defensa seguirá negando a los actores ilícitos y a sus buques la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”, concluyó el mensaje.

Estados Unidos ha aumentado la presión para cortar las vías de financiación a Irán durante el cese el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y en medio de las actuales negociaciones de paz que incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, vía estratégica de transporte de crudo bloqueada por Irán como represalia por los ataques.