Donald Trump confirma que llamó “loco” a Benjamin Netanyahu y dice que Israel complica las negociaciones con Irán

Beirut - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista publicada el miércoles un reporte previo de que tachó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “loco” en una llamada telefónica el lunes, diciendo que estaba “un poco perturbado” de que la lucha de Israel contra Hezbolá en Líbano estuviera frenando las conversaciones de paz con Irán.

Pero incluso mientras el presidente estadounidense reconocía las tensiones, insistió en que su relación con Netanyahu era sólida y que conectaban, en parte, porque ambos son líderes “en tiempos de guerra”.

“Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él”, dijo Trump a “Pod Force One” de The New York Post, empleando un apodo para Netanyahu.

El reconocimiento por parte del presidente de la tensa llamada con Netanyahu, en la que se pronunciaron improperios, es una señal de la creciente presión a la que se enfrenta para resolver la guerra con Irán, ya que el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre económica están perjudicando a los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato y obstaculizando el comercio mundial.

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Pero Trump evitó comprometerse sobre un calendario para resolver el conflicto, diciendo que el estrecho de Ormuz podría permanecer bloqueado hasta el feriado estadounidense del Día del Trabajo el 7 de septiembre. Ha insistido en que Irán detenga cualquier esfuerzo que pudiera conducir a un arma nuclear y que el estrecho sea reabierto para los envíos de petróleo y gas natural.

“No lo sé. Quiero decir, creo que podría ser (que esté cerrado hasta el Día del Trabajo), pero creo que es poco probable. Creo que lo tendremos. Creo que esto se resolverá bastante rápido”, dijo Trump.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

El presidente estadounidense añadió que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien sucedió a su difunto padre, está “involucrado” en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra.

“Le tienen mucho respeto”, dijo Trump en la entrevista con “Pod Force One”.

Trump dijo que Jamenei no se encuentra bien de salud debido a heridas sufridas en un ataque aéreo, pero “dicen que está dando aprobación porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo”. El padre de Jamenei murió como parte de ataques aéreos cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de marzo.

Aun así, el camino hacia un alto el fuego duradero seguía sin estar claro mientras continuaban las hostilidades en Líbano.

Un ataque israelí alcanzó un automóvil el miércoles en una autopista muy transitada justo al sur de Beirut, horas antes de que se celebrase el segundo día de conversaciones entre Líbano e Israel en Washington.

El ataque en Khaldeh se produjo sin previo aviso y no estaba claro de inmediato si la persona atacada murió. Israel suele afirmar que estos ataques con drones van dirigidos contra a miembros del grupo político y militar Hezbollah.

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Israel y Líbano alcanzaron el lunes un acuerdo mediado por Estados Unidos según el cual Israel no atacaría los suburbios del sur de Beirut y Hezbolá pondría fin a sus ataques contra el norte de Israel. El acuerdo se concretó horas después de que Israel anunciara que iba a lanzar ataques en los extensos barrios urbanos cercanos a la capital libanesa, en lo que habría sido la ofensiva más intensa desde que entró en vigor un alto el fuego teórico del 17 de abril.

El Departamento de Estado indicó que se lograron avances durante el primer día de conversaciones el martes. Líbano espera ampliar el alcance del alto el fuego para que sea integral en todo el país. Israel quiere desarmar a Hezbolá de inmediato antes de poner fin a sus operaciones en Líbano y retirar a sus tropas de decenas de aldeas y localidades.

No mucho después del ataque en Khaldeh, el ejército israelí afirmó que interceptó lo que calificó como una aeronave hostil procedente del sur de Líbano, pero no culpó de inmediato a Hezbolá. Hezbolá no se ha atribuido un ataque transfronterizo desde el acuerdo.

Advertencia del ejército israelí sacude a ciudad costera

Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano continuaron, especialmente en y alrededor de las castigadas ciudades de Tiro y Nabatiyeh. Durante la noche, dos ataques cerca de Tiro mataron a cuatro sirios y dos palestinos.

Israel advirtió durante la noche a los barrios cristianos de la ciudad costera de Tiro que entre ellos hay miembros de Hezbolá. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron a esas zonas en los últimos días porque se habían librado del bombardeo aéreo a lo largo de la costa mediterránea.

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Tras la advertencia, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro en un esfuerzo por evitar ataques israelíes allí y para mostrar que Hezbolá no tiene presencia armada en la zona.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Israel lanzó una invasión del sur de Líbano días después de que la guerra más reciente se desatara el 2 de marzo, cuando Hezbolá, respaldado por Irán, disparó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán. Las tropas israelíes han avanzado más profundamente en Líbano durante la última semana, mientras Hezbolá sigue atribuyéndose ataques con cohetes y drones.

La más reciente ronda de combates entre Israel y Hezbolá ha matado a 3,468 personas en Líbano y ha desplazado a 1.2 millones de personas. Según la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al menos 27 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano. También han muerto dos civiles en el norte de Israel.

Entre los 27 fallecidos había un soldado en el sur de Líbano, cuya muerte anunció el ejército israelí a última hora del lunes. Añadió que otros siete soldados resultaron heridos en el incidente, tres de ellos de gravedad.

El uso por parte de Hezbolá de drones de fibra óptica difíciles de detectar ha sido letal para el ejército israelí, que tiene dificultades para responder.

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