Motorista resulta con heridas graves tras chocar contra un auto con turistas en Río Grande
El hombre fue trasladado a un hospital de la zona metrpolitana
19 de julio de 2026 - 7:54 AM
19 de julio de 2026 - 7:54 AM
Un motorista de 36 años se encuentra en condición de cuidado luego de un accidente en la madrugada de hoy, domingo, en Río Grande, informó la Policía.
Según la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 3:02 a.m., en el kilómetro 23.4 de la carretera PR‑3.
La Policía indicó que las autoridades fueron alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 sobre un accidente entre un auto y una motora.
“Al llegar los agentes, encontraron que el conductor de una motora KTM 390 STC, año 2025, color anaranjado, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, impactó por la parte posterior al vehículo Hyundai Palisade, año 2024, color blanco, en el cual viajaban seis turistas, quienes no resultaron heridos”, indica el informe policiaco.
“El conductor de la motora, cayó al pavimento, sufriendo lesiones de gravedad”, agregó.
El motorista, residente en Río Grande, fue atendido en la escena por paramédicos, quienes lo transportaron a una institución hospitalaria del área, donde su condición fue descrita como de cuidado.
“Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a otro hospital del área metropolitana para recibir tratamiento especializado”, añadió la Uniformada.
La agente Carmen I. Guzmán Montes y la fiscal Dairene Santo Domingo Rivera se hicieron cargo de la investigación.
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