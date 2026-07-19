Investigan alegado “hit and run” cerca de la alcaldía de Bayamón

La Policía investiga la muerte de hombre tras ser atropellado ayer, sábado, por un conductor que abandonó la escena en Bayamón.

El alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 8:54 p.m., en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-2, frente a la alcaldía de Bayamón.

Según la investigación preliminar, el peatón fue impactado por un vehículo que solamente fue descrito como de color blanco y que transitaba en dirección de oeste a este.

El atropellado fue descrito como un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, que encontraba cruzando la mencionada vía en un lugar “donde no hay un cruce peatonal”, indica el informe policiaco.

El peatón sufrió heridas que le causaron la muerte en la escena, mientras que el conductor del vehículo blanco “se marchó del lugar sin dejar dato alguno”, agregó.

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La investigación de la escena estuvo a cargo del agente Javier Estevez, de la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y al fiscal Carlos Rodríguez.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que “inicialmente, el choque se estuvo investigando como un ‘hit &run’, ya que en la escena no se encontraba el vehículo involucrado, por lo que se unió a la investigación personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón”.

“Posteriormente, se hizo constar que una conductora de 23 años se presentó al Cuartel de Bayamón Oeste cerca de las 11:40 de la noche, e indicó a la Policía que impactó algo o a alguien en la carretera #2, mientras manejaba un vehículo Mitsubishi Outlander Sport color blanco del año 2011″, añadió el informe policiaco.