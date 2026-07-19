Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de julio de 2026
84°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan alegado “hit and run” cerca de la alcaldía de Bayamón

La Policía indicó que, varias horas después, una conductora llegó a un cuartel de la Uniformada

19 de julio de 2026 - 7:44 AM

Updated At

Actualizado el 19 de julio de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación fue iniciada por la División de Patrulla de Carreteras Bayamón y, luego, fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de hombre tras ser atropellado ayer, sábado, por un conductor que abandonó la escena en Bayamón.

RELACIONADAS

El alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 8:54 p.m., en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-2, frente a la alcaldía de Bayamón.

Según la investigación preliminar, el peatón fue impactado por un vehículo que solamente fue descrito como de color blanco y que transitaba en dirección de oeste a este.

El atropellado fue descrito como un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, que encontraba cruzando la mencionada vía en un lugar “donde no hay un cruce peatonal”, indica el informe policiaco.

El peatón sufrió heridas que le causaron la muerte en la escena, mientras que el conductor del vehículo blanco “se marchó del lugar sin dejar dato alguno”, agregó.

La investigación de la escena estuvo a cargo del agente Javier Estevez, de la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y al fiscal Carlos Rodríguez.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que “inicialmente, el choque se estuvo investigando como un ‘hit &run’, ya que en la escena no se encontraba el vehículo involucrado, por lo que se unió a la investigación personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón”.

“Posteriormente, se hizo constar que una conductora de 23 años se presentó al Cuartel de Bayamón Oeste cerca de las 11:40 de la noche, e indicó a la Policía que impactó algo o a alguien en la carretera #2, mientras manejaba un vehículo Mitsubishi Outlander Sport color blanco del año 2011″, añadió el informe policiaco.

Señaló que a la conductora se le realizó la prueba preliminar, arrojando 0.0% de alcohol en su organismo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHit and runBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: