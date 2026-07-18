Agresión con objeto metálico: adulto mayor recibe 11 puntos de sutura tras pelea en Mayagüez

Un hombre de 77 años resultó herido durante una pelea reportada la noche del viernes en el residencial Candelaria, en Mayagüez.

Según la Policía, el incidente ocurrió cerca de las 11:15 p.m. frente al edificio número 9, en el área de la placita del complejo de vivienda pública.

El perjudicado indicó que se encontraba compartiendo con varias personas cuando se suscitó una pelea y fue agredido en el ojo derecho con lo que describió como un objeto metálico.

El hombre, quien pudo identificar a su presunto agresor, fue trasladado a una institución hospitalaria, donde un médico le diagnosticó una herida abierta que requirió 11 puntos de sutura.

Como parte de la investigación, las autoridades entrevistaron a un sujeto y le leyeron las advertencias de ley.