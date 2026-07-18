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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agresión con objeto metálico: adulto mayor recibe 11 puntos de sutura tras pelea en Mayagüez

El perjudicado indicó que se encontraba compartiendo con varias personas cuando se suscitó una disputa

18 de julio de 2026 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
De acuerdo con la Uniformada, el caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 77 años resultó herido durante una pelea reportada la noche del viernes en el residencial Candelaria, en Mayagüez.

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Según la Policía, el incidente ocurrió cerca de las 11:15 p.m. frente al edificio número 9, en el área de la placita del complejo de vivienda pública.

El perjudicado indicó que se encontraba compartiendo con varias personas cuando se suscitó una pelea y fue agredido en el ojo derecho con lo que describió como un objeto metálico.

El hombre, quien pudo identificar a su presunto agresor, fue trasladado a una institución hospitalaria, donde un médico le diagnosticó una herida abierta que requirió 11 puntos de sutura.

Como parte de la investigación, las autoridades entrevistaron a un sujeto y le leyeron las advertencias de ley.

De acuerdo con la Uniformada, el caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsAgresionesMayagüezPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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