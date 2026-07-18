Motociclista queda gravemente herida tras impactar muro de seguridad en Jayuya

Una joven de 26 años resultó gravemente herida durante la madrugada de este sábado luego de sufrir un accidente con una motora en la carretera PR-144, kilómetro 3.3, en el barrio Santa Clara de Jayuya.

Según la investigación preliminar de la Policía, la joven conducía una motora marca Taizhou, modelo Qianxin, color crema y del año 2023, en dirección de Adjuntas hacia Jayuya cuando, presuntamente, transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control.

La motora impactó un muro de seguridad ubicado al lado derecho de la vía de rodaje. Debido al impacto, la perjudicada salió expulsada y cayó sobre el pavimento, donde sufrió heridas de gravedad.

La joven fue trasladada en ambulancia aérea al Hospital Centro Médico, en Río Piedras, donde fue ingresada. Su condición fue descrita como grave.

La Policía indicó que la motora tenía el marbete vencido y fue ocupada como parte de la investigación, luego de que el caso fuera consultado con el fiscal José Rodríguez Quiles.

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