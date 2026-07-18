Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
18 de julio de 2026
85°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista queda gravemente herida tras impactar muro de seguridad en Jayuya

El accidente se reportó en la madrugada de este sábado, confirmó la Policía

18 de julio de 2026 - 9:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de una motora en un accidente de tránsito. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una joven de 26 años resultó gravemente herida durante la madrugada de este sábado luego de sufrir un accidente con una motora en la carretera PR-144, kilómetro 3.3, en el barrio Santa Clara de Jayuya.

RELACIONADAS

Según la investigación preliminar de la Policía, la joven conducía una motora marca Taizhou, modelo Qianxin, color crema y del año 2023, en dirección de Adjuntas hacia Jayuya cuando, presuntamente, transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control.

La motora impactó un muro de seguridad ubicado al lado derecho de la vía de rodaje. Debido al impacto, la perjudicada salió expulsada y cayó sobre el pavimento, donde sufrió heridas de gravedad.

La joven fue trasladada en ambulancia aérea al Hospital Centro Médico, en Río Piedras, donde fue ingresada. Su condición fue descrita como grave.

La Policía indicó que la motora tenía el marbete vencido y fue ocupada como parte de la investigación, luego de que el caso fuera consultado con el fiscal José Rodríguez Quiles.

La pesquisa quedó a cargo del agente Ángel O. Reyes Feliciano, de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, bajo la supervisión del sargento Carlos Feliciano Cruz.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAccidentesJayuya
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: