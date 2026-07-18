Buscan a mujer que habría arrastrado y abandonado un perro frente a refugio en Humacao
Dejó al can atado a un letrero en la entrada de El Faro de los Animales
18 de julio de 2026 - 9:47 AM
18 de julio de 2026 - 9:47 AM
La Policía busca identificar a una mujer que presuntamente arrastró y abandonó a un perro durante la tarde del viernes frente a un refugio de animales en Humacao.
El incidente se reportó en la entrada de El Faro de los Animales, ubicado al final de la PR-910, en el barrio Cataño.
Según la investigación preliminar, la querellante, de 48 años, informó que, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, observó a una mujer con camisa rosa y pantalón negro arrastrar hasta el lugar a un perro de color negro que estaba amarrado con una soga.
La mujer dejó al can atado a un letrero frente al establecimiento y se marchó en un vehículo cuya descripción no pudo ser obtenida.
El agente Melvin Josué Díaz De Jesús, adscrito al Distrito de Humacao, asumió la investigación para identificar y localizar a la mujer.
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