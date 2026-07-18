Buscan a mujer que habría arrastrado y abandonado un perro frente a refugio en Humacao

La Policía busca identificar a una mujer que presuntamente arrastró y abandonó a un perro durante la tarde del viernes frente a un refugio de animales en Humacao.

El incidente se reportó en la entrada de El Faro de los Animales, ubicado al final de la PR-910, en el barrio Cataño.

Según la investigación preliminar, la querellante, de 48 años, informó que, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, observó a una mujer con camisa rosa y pantalón negro arrastrar hasta el lugar a un perro de color negro que estaba amarrado con una soga.

La mujer dejó al can atado a un letrero frente al establecimiento y se marchó en un vehículo cuya descripción no pudo ser obtenida.