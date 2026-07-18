Policía investiga: asesinan a balazos a un hombre en Guaynabo
El crimen se reportó cerca de las 6:20 a.m. en el kilómetro 6.7 de la PR-833
18 de julio de 2026 - 9:22 AM
18 de julio de 2026 - 9:22 AM
Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado en la PR-833, en el barrio Santa Rosa II, sector Chinea, en Guaynabo.
De acuerdo con la Policía, el crimen se reportó cerca de las 6:20 a.m. en el kilómetro 6.7 de la vía, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala.
Al llegar a la escena, agentes del distrito de Guaynabo encontraron el cuerpo de la víctima tirado sobre el pavimento con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.
De momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón lidera la pesquisa.
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