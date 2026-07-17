Ocho hombres asaltan y agreden a un hombre en residencial de Bayamón

La Policía investiga un robo en el que ocho hombres presuntamente sorprendieron, despojaron de sus pertenencias y agredieron a un hombre de 56 años durante la noche del jueves en el residencial Brisas de Bayamón.

Según la información preliminar, el perjudicado se encontraba fuera de su apartamento junto a su pareja cuando fue interceptado por los individuos.

Uno de los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de las llaves de su vehículo, un Chrysler 300 del año 2016.

Posteriormente, los hombres se dirigieron al automóvil y se apropiaron de una pistola Taurus G2C, calibre .40, que se encontraba en su interior, indicó la Uniformada.

El querellante relató que los individuos regresaron al lugar y lo golpearon en la cabeza con la parte posterior del arma antes de marcharse.