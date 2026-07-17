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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocho hombres asaltan y agreden a un hombre en residencial de Bayamón

El querellante relató que lo golpearon en la cabeza con la parte posterior de un arma de fuego

17 de julio de 2026 - 10:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo en el que ocho hombres presuntamente sorprendieron, despojaron de sus pertenencias y agredieron a un hombre de 56 años durante la noche del jueves en el residencial Brisas de Bayamón.

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Según la información preliminar, el perjudicado se encontraba fuera de su apartamento junto a su pareja cuando fue interceptado por los individuos.

Uno de los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de las llaves de su vehículo, un Chrysler 300 del año 2016.

Posteriormente, los hombres se dirigieron al automóvil y se apropiaron de una pistola Taurus G2C, calibre .40, que se encontraba en su interior, indicó la Uniformada.

El querellante relató que los individuos regresaron al lugar y lo golpearon en la cabeza con la parte posterior del arma antes de marcharse.

El agente Cristian Montañez, adscrito al Precinto de Bayamón Norte, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosBayamón
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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