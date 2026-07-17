Buscan a menor de 17 años reportado como desaparecido en Carolina desde el 12 de julio

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a un adolescente de 17 años reportado como desaparecido desde el 12 de julio en el barrio Barrazas de Carolina.

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina buscan dar con el paradero de César A. Collazo Barroso, quien fue reportado por una trabajadora social del Departamento de la Familia.

Collazo Barroso reside en la institución residencial y centro de servicios Hogar Villa Encantada, ubicado en la carretera PR-853.

El adolescente fue descrito como de tez negra, con una estatura de cinco puess con seis pulgadas (5′6″) y un peso aproximado de 145 libras. Collazo Barroso tiene ojos marrones, y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camiseta negra.

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De acuerdo con la información provista por el Departamento de la Familia, no es la primera vez que el menor se evade del hogar.

César A. Collazo Barroso, quien fue reportado por una trabajadora social del Departamento de la Familia. (Suministrada)