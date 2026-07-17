Buscan a menor de 17 años reportado como desaparecido en Carolina desde el 12 de julio
César A. Collazo Barroso se evadió del Hogar Villa Encantada, en el barrio Barrazas
17 de julio de 2026 - 8:13 PM
17 de julio de 2026 - 8:13 PM
La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a un adolescente de 17 años reportado como desaparecido desde el 12 de julio en el barrio Barrazas de Carolina.
Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina buscan dar con el paradero de César A. Collazo Barroso, quien fue reportado por una trabajadora social del Departamento de la Familia.
Collazo Barroso reside en la institución residencial y centro de servicios Hogar Villa Encantada, ubicado en la carretera PR-853.
El adolescente fue descrito como de tez negra, con una estatura de cinco puess con seis pulgadas (5′6″) y un peso aproximado de 145 libras. Collazo Barroso tiene ojos marrones, y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camiseta negra.
De acuerdo con la información provista por el Departamento de la Familia, no es la primera vez que el menor se evade del hogar.
Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Collazo Barroso, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464. También puede llamar al CIC de Carolina en el 787-257-7500, extensión 1610.
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