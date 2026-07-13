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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Las has visto? Buscan a dos adolescentes que abandonaron un hogar en Dorado

Las menores de 16 años fueron vistas por última vez el miércoles pasado en el Hogar Sweet Homes Facility

13 de julio de 2026 - 6:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las menores fueron identificadas como Esmaylin Rosa Durán y Luneishka Lebrón (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía pidió ayuda a la ciudadanía este lunes para colaborar con la búsqueda de dos adolescentes de 16 años que fueron reportadas desaparecidas luego de ser vistas por última vez el pasado miércoles, 8 de julio en los predios del hogar Sweet Homes Facility, ubicado en la urbanización Costa de Oro, en Dorado.

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Las jóvenes fueron identificadas como Esmaylin Rosa Durán y Luneishka Lebrón, quienes fueron reportadas como desaparecidas por una trabajadora social del hogar ante la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Según la información de la Policía, la encargada del hogar indicó que ambas adolescentes presuntamente ocasionaron daños a una puerta de la propiedad y luego abandonaron las instalaciones corriendo, por lo que se desconoce su paradero.

Durán fue descrita como de tez negra, con una estatura de 5 pies 4 pulgadas, 140 libras de peso, ojos marrón y cabello negro. Como marca particular tiene una pantalla en el lado derecho de la nariz.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta verde con un emblema que lee “BRAZIL” en color amarillo, mahón corto y tenis.

Por su parte, Lebrón fue descrita como de tez negra, 5 pies 2 pulgadas de estatura, 145 libras de peso, ojos marrón y cabello negro con trenzas.

La adolescente tiene varios tatuajes como señas particulares: en el lado derecho del cuello, un corazón debajo del ojo derecho, una constelación en el brazo derecho y los números “381” y un búho en la mano derecha.

Al momento de ser vista por última vez vestía una camisa tipo “top” negra, mahón corto y tenis.

Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020, con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463, o con los agentes del CIC de Bayamón al (787) 269-2424, extensiones 1451, 1610 y 1452.

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