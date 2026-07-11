Buscan a mujer de 57 años reportada como desaparecida en Bayamón

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón buscan dar con el paradero de una mujer reportada desaparecida desde el 2 de julio en la urbanización Sierra Linda, en dicho municipio.

La desaparecida fue identificada como Ada B. Meléndez Vega, de 57 años, quien fue reportada por su hija, Johanny Gómez Meléndez.

Según la descripción ofrecida por las autoridades, Meléndez Vega es de tez blanca, mide aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas de estatura, pesa unas 190 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. La Policía indicó que no posee cicatrices.

Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Meléndez Vega a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

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También pueden comunicarse con los agentes del CIC de Bayamón al (787) 269-7242, extensiones 1451, 1610 o 1452.

La ciudadanía también puede enviar información a través de las cuentas oficiales de la Policía en las redes sociales X (@PRPDNoticias) y Facebook (PRPD).