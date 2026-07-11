Mueren 15 turistas indios tras volcarse una lancha en el sur de Vietnam

Una embarcación turística que regresaba de un viaje a una isla en el sur de Vietnam se volcó el sábado, lo que causó la muerte de 15 visitantes indios, informaron medios estatales.

La lancha rápida transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó a unos 400 metros (1.310 pies) de la isla Hon May Rut Ngoai, que está cerca de Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam, declararon autoridades, según las citaron los medios.

Testigos dijeron a VN Express que embarcaciones cercanas acudieron al lugar a toda prisa y comenzaron a sacar a los pasajeros del agua, antes de que arribaran los guardias fronterizos, la Armada, la Guardia Costera y otras agencias de salvamento. El rescate fue difícil porque muchos estaban atrapados dentro, informó VN Express, y añadió que había grandes olas en la zona.

PUBLICIDAD

Veintiún personas fueron rescatadas, y se recuperaron todos los cuerpos de los fallecidos, indicaron las autoridades. Los heridos fueron trasladados a hospitales.

El primer ministro indio Narendra Modi dijo que los turistas participaban en una reunión anual de una empresa privada de telefonía móvil. Escribió en redes sociales que el personal de la embajada de India estaba en el lugar.

Phu Quoc, en el golfo de Tailandia, es uno de los destinos de playa más populares de Vietnam. La isla Hon May Rut está a unos 10 kilómetros (6 millas) al sur de Phu Quoc. Son conocidas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, y atraen a millones de turistas nacionales y extranjeros cada año.