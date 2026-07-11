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Ocupan más de $12,000 en efectivo y drogas durante operativo en Ponce

Agentes federales incautaron cocaína, un rifle Mini Draco, municiones y cargadores

11 de julio de 2026 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más de $12,000 ocupados en Ponce. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una intervención de las autoridades federales en el sector El Yeso del barrio Mayor Cantera, en Ponce, culminó con la ocupación de $12,272 en efectivo y otra evidencia relacionada con actividades ilícitas.

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Así lo reveló este sábado la Policía en un informe que revela que el operativo estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan (HSI), en conjunto con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) en Ponce.

La agencia informó que, durante el operativo efectuado en la noche de ayer, viernes, también fueron ocupados un kilo de cocaína, un rifle Mini Draco, municiones, cargadores, parafernalia y una cantidad no especificada de droga empacada.

La evidencia incautada fue consultada con el fiscal de turno, quien instruyó que fuera ocupada como parte del proceso investigativo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos relacionados con esta intervención ni han divulgado detalles adicionales sobre la investigación.

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Breaking NewsOperativosPolicía de Puerto RicoSeguridadPonce
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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