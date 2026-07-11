“Ella merecía vivir”: el mensaje de una madre que no deja de esperar justicia para Gabriela Nicole
Lisandra Rosario recurrió a sus redes sociales, junto a su otra hija Lismary Torres, para reclamar justicia
11 de julio de 2026 - 11:20 AM
11 de julio de 2026 - 11:20 AM
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Mientras el juicio por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, se acerca a su desenlace, su familia ha encontrado en las redes sociales un espacio para expresar lo que las largas jornadas en el tribunal no siempre alcanzan a decir.
Son mensajes breves, pero cargados de amor, recuerdos y una petición que se ha mantenido intacta desde el primer día: justicia para “Lela”.
El pasado 9 de julio, su madre, Lisandra Rosario Berríos, publicó unas palabras dedicadas a la adolescente, cuya muerte estremeció a Puerto Rico.
“Le pido a Dios todos los días para que se le haga justicia a mi princesa hermosa. El dolor es demasiado fuerte. Lela dejó un vacío enorme en nuestro corazón. Ella merecía vivir. Te amo, hija mía”, escribió.
Más que una publicación, fue una conversación dirigida a su hija. Un recordatorio de que, aunque el caso avanza en los tribunales, para su familia la ausencia de Pratts Rosario sigue presente en cada día que pasa.
Ese mismo sentir también quedó reflejado en un mensaje compartido por su hermana, Lismary Torres Rosario, quien publicó un video acompañado de una reflexión sobre los días previos al crimen.
“Del 1 al 11 había tiempo de pensar si lo que iban a hacer estaba bien o terminaría mal. Y la realidad de todo es que tod@s luchan por ser inocentes. La vida de Lela valía y sus “amigas” lo sabían y la familia espera una respuesta del porqué quitarle la vida, por qué llegar al punto de patearla con odio. Aquí el que sabe aportó para la muerte de Gabriela y no me interesa que me caigan chinches por eso. Justicia para Gabriela N.”, escribió.
Los hechos de este caso se remontan a la noche del domingo 10 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Mientras el pueblo celebraba el Gran Cierre de Verano Municipal, se desató una trifulca que culminó con dos menores apuñalados.
Como resultado, Pratts Rosario fue transportada de emergencia al Hospital Menonita, donde la doctora Carla Mercado certificó a las 12:35 a.m. del lunes 11 de agosto de 2025 la ausencia de signos vitales. La joven cumpliría sus 17 años al día siguiente, el 12 de agosto.
En cambio, su mejor amigo, identificado por las iniciales C.G.R., de 17 años, quien recibió una herida punzante en la parte posterior del cuello, cerca de la espina dorsal, recibió tratamiento y se recuperó de la agresión. Posteriormente, declaró lo que vio esa noche.
Por estos hechos, el Ministerio Público formuló dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas contra Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, quien es juzgada como adulta en el proceso penal.
La teoría del Ministerio Público es que ambas actuaron en común y mutuo acuerdo para perpetrar el crimen de la joven que estaba próxima a comenzar su duodécimo grado en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez, de donde se hubiera graduado durante este año.
Ambas acusadas enfrentan procesos judiciales separados por el asesinato. Cabrera Rivera se encuentra ya en la etapa final del juicio en su contra, mientras que el proceso contra Avilés Cabrera está en la selección del jurado que tendrá que evaluar la prueba en su contra.
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