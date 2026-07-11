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Japón realiza primer vuelo de prueba de un cohete reutilizable experimental

RV-X despegó, permaneció suspendido y se desplazó horizontalmente durante menos de un minuto

11 de julio de 2026 - 12:03 PM

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En esta imagen del 14 de marzo de 2026 se puede ver el Vehículo Experimental Reutilizable, conocido como RV-X, en el Centro de Pruebas de Cohetes de Noshiro, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. (Muneyoshi Someya)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un cohete experimental reutilizable de Japón despegó y aterrizó de forma segura el sábado en su primer vuelo de prueba, el cual forma parte de los esfuerzos del país por alcanzar tecnología clave para reducir los costos de lanzamiento y competir en el mercado espacial global que actualmente domina SpaceX.

El cohete RV-X despegó, permaneció suspendido y se desplazó horizontalmente durante menos de un minuto antes de aterrizar en el Centro de Pruebas de Noshiro de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), en el noreste del país. El lanzamiento fue transmitido en vivo por NVS, un grupo de aficionados al espacio.

El cohete voló según lo previsto, elevándose 11 metros (36 pies) y desplazándose horizontalmente 16 metros (52 pies) mientras mantenía su posición vertical antes de aterrizar, manifestó Takashi Ito, gerente del proyecto de cohetes reutilizables de JAXA.

Japón busca ponerse al día con la tecnología que SpaceX ha estado utilizando desde hace varios años para reducir los costos de llevar cargas útiles al espacio.

El vuelo del sábado es un paso en la dirección correcta para Japón en la búsqueda de la tecnología necesaria para desarrollar un sucesor de menor costo del cohete serie H3 de un solo uso.

El vuelo ocurrió un día después de que medios estatales en China informaron que el país logró su primera recuperación exitosa de la primera etapa de un cohete tras su lanzamiento.

El cohete H3 de Japón está diseñado para ser más rentable que su predecesor, la serie H-2A, que tuvo un historial casi perfecto, pero aún necesita reducir más costos para competir en el mercado espacial global.

El gobierno japonés asegura que una capacidad de transporte estable y competitiva a nivel comercial es fundamental para su programa espacia y para la seguridad nacional.

JAXA y Mitsubishi Heavy Industries han estado desarrollando en conjunto el RV-X, el cual mide 1,8 metros (5,9 pies) de diámetro y 7,3 metros (23,9 pies) de largo. El cohete está equipado con un motor de mayor durabilidad y cuatro trenes de aterrizaje con absorción de impacto.

El “incansable” motor ha resistido 165 pruebas de combustión hasta el momento, indicó Ito.

JAXA, que desarrolla cohetes reutilizables en conjunto con Francia y Alemania, planea enviar el cohete RV-X a unos 100 metros (218 pies) de altura, en sus próximos lanzamientos de prueba.

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