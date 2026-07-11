Federación LGBTQ+ lamenta que no se impusiera pena máxima a asesinos de dos mujeres trans

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico lamentó que el juez de distrito Pedro A. Delgado Hernández, del Tribunal federal, no impusiera la pena máxima a los responsables del asesinato de dos mujeres trans, ocurrido el 21 de abril de 2020 en Humacao.

De esta forma, la entidad reaccionó al caso contra Sean Díaz De León y Juan Carlos Pagán Bonilla, quienes se declararon culpables entre octubre y diciembre de 2025 por el asesinato de Serena Angelique Velázquez Ramos, de 32 años y Layla Peláez Sánchez, de 21.

La Fiscalía federal reveló mediante un comunicado de prensa que Díaz De León fue sentenciado a 35 años de prisión y cinco años de libertad supervisada. Mientras tanto, Pagán Bonilla recibió una condena de 25 años de prisión y cinco años de libertad supervisada.

“Es lamentable que ante los hechos aceptados por los convictos Sean Díaz De León y Juan Carlos Pagán Bonilla de que asesinaron a Layla Peláez Sánchez y Serena Angelique Velázquez Ramos por ser trans, no se le impusiera la pena máxima, ni se mantuviera el agravante de crimen de odio que hubiera obligado a una sentencia mayor. Si no hubiera sido por esa negociación, estos asesinos estarían cumpliendo cadena perpetua”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

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“Aunque los convictos tienen derecho a negociar su sentencia al declararse culpables, la fiscalía federal debió de haber enviado un mensaje contundente de que los crímenes de odio en contra de las personas trans no son negociables. Se debió haber exigido una pena mayor y que en este caso, que fue el primero en contener alegaciones de crimen de odio en nuestra jurisdicción, se mantuviera esa denuncia en su sentencia”, añadió Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

“Las personas trans merecemos vivir en paz, equidad y libertad. Serena y Lalyla merecían vivir y ser felices. Sus asesinatos fueron crueles, despiadados y motivados por el prejuicio hacia nuestra identidad de género. Como país, tenemos que hacer valer la dignidad de las personas trans en todas sus etapas y eso incluye que cuando se va a hacer justicia, se sentencie considerando nuestra completa humanidad”, concluyó Jennifer Orellana, secretaria de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.

Según la Fiscalía federal, los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2020, cuando ambos convictos se reunieron con las víctimas en una casa en Las Piedras para una cita doble. Tras compartir y conversar con ellas, ambos sujetos sostuvieron relaciones con las víctimas, quienes posteriormente les revelaron que eran mujeres trans.

Durante el encuentro, Peláez Sánchez grabó un breve vídeo en el que aparecían los rostros de todos los presentes y lo publicó en la red social Snapchat.

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“Díaz De León le dijo a Pagán Bonilla que Serena Angelique Velázquez Ramos también era transgénero y que quería matar a ambas mujeres porque consideraba que los habían engañado al tener relaciones sexuales sin informarles que eran trans”, dice el parte de prensa.

Las víctimas intentaron calmar a los convictos y propusieron conseguir más marihuana para fumar y conversar. Sin embargo, ambos decidieron dispararles una vez llegaran a la carretera. Díaz De León disparó contra ambas víctimas y les causó la muerte.