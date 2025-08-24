Tragedia en el Mediterráneo: mueren tres hermanas en un bote de migrantes hecho de goma

Barcelona, España — Tres jóvenes hermanas murieron después de que una embarcación de goma hacinada hiciera agua en medio de un clima adverso mientras intentaban cruzar el Mar Mediterráneo hacia Italia, informó el domingo una organización alemana sin fines de lucro.

Las hermanas de Sudán, un país devastado por la guerra, de 9, 11 y 17 años, son las víctimas más recientes conocidas de una ruta migratoria del Mediterráneo que se ha cobrado más de 30,000 vidas desde que la Organización Internacional para las Migraciones comenzó a contabilizar en 2014.

Voluntarios del grupo alemán RESQSHIP encontraron sus cuerpos después de rescatar a unas 65 personas de la embarcación no apta para navegar en aguas internacionales al norte de Libia en la noche del viernes al sábado. Una cuarta persona fue reportada como desaparecida en el mar.

Su madre y su hermano se encontraban entre los sobrevivientes que fueron llevados a la costa de la isla italiana de Lampedusa el sábado por la noche, dijo el grupo.

PUBLICIDAD

La embarcación de goma verde había partido de Zuwara, en el oeste de Libia, el viernes anterior.

“El bote estaba realmente hacinado y parcialmente desinflado”, dijo Barbara Satore, una de las rescatistas, a The Associated Press. “Era una noche muy oscura con olas de 1.5 metros (4.9 pies), y el bote había estado entrando agua durante horas”.

Satore dijo que lo encontraron después de una alerta de la red Alarm Phone, que recibe llamadas de botes de migrantes en peligro.

Fue solo después de que los rescatistas evacuaron a alrededor de dos tercios de las personas a bordo que los cuerpos emergieron flotando en un charco de agua y combustible en el fondo del bote.

“Escuché a una mujer gritar y a un hombre señalar hacia el agua”, dijo Satore. La oscuridad y las condiciones climáticas hicieron que el rescate fuera muy peligroso, agregó. “El equipo médico intentó la reanimación, pero habían estado bajo el agua durante un período prolongado de tiempo”.

La madre permaneció en estado de shock y se sentó junto a los restos de sus hijas a bordo del barco de rescate, dijo Satore. Los familiares pidieron a la tripulación sábanas blancas y envolvieron los cuerpos con ellas.

Entre las otras personas rescatadas había mujeres embarazadas y muchos niños, dijo Satore. Cuatro de ellos requirieron evacuación médica urgente y fueron trasladados a un buque de la guardia costera italiana junto con sus familiares. Los sobrevivientes provenían de Sudán, pero también de Malí, Costa de Marfil, Etiopía y Eritrea, agregó.

PUBLICIDAD

Por separado, un grupo de rescate diferente del Mediterráneo dijo que había salvado a más de 50 personas de un bote de migrantes, pero no pudo llegar a un segundo bote en peligro después de que fuera interceptado por los guardacostas libios.