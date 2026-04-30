Niños y jóvenes honran con sus décimas a Ana Lydia Vega

“Aquí les vengo a contar

De una niña muy hermosa

Parecía una rosa

Le gustaba mucho el mar”

Con estos y otros versos, Sarah Candelaria Martínez, alumna de kínder, representó a la Escuela Dr. Cayetano Coll y Toste, de Arecibo, en el Certamen Nacional de Trova, realizado en Manatí como parte de la Fiesta de la Lengua que cada año organiza el Departamento de Educación (DE).

Sarah estuvo entre los 33 estudiantes de escuelas públicas de toda la isla que concursaron cantando décimas ante un público compuesto por otros alumnos, padres, maestros y facilitadores docentes. Las estrofas de todos los participantes resaltaron la vida y obra de Ana Lydia Vega, escritora a quien se le dedicó esta Fiesta de la Lengua, la cuadragésima en celebrarse.

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“Cada año se la dedicamos a un escritor puertorriqueño”, informó Jeanette Ramos Ramos, gerente de operaciones del Programa de Español del DE.

En el caso de Ana Lydia Vega, sus cuentos y ensayos son parte del currículo que se enseña en el sistema público de educación. “Los textos de ella los trabajamos con estudiantes de noveno a duodécimo grado”, apuntó Ramos Ramos sobre la escritora, que estuvo presente para escuchar a los jóvenes trovadores.

La funcionaria agregó que los objetivos de la Fiesta de la Lengua son “resaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones y que nuestros estudiantes puedan demostrar todas las destrezas que trabajamos durante el año, como el dominio de la lengua y la redacción”. Por eso, la semana pasada también se hicieron certámenes de géneros literarios y dramatización de cuentos.

Durante el Certamen Nacional de Trova, participaron los ganadores de certámenes realizados en las siete regiones educativas. Concursaron en las siguientes categorías: kínder, de primero a tercer grado, de cuarto a quinto, de sexto a octavo y de noveno a duodécimo.

Antes de participar, los concursantes de cada categoría formaban parte de un sorteo del que sacaban el turno en el que se iban a presentar. Durante su turno, cada estudiante primero entregaba copias escritas de su décima a un jurado compuesto por trovadores reconocidos. Luego, subía a la tarima para interpretar su décima, de memoria, acompañado por un conjunto de guitarra, cuatro, güiro y bongós.

“Me gusta que la trova es puertorriqueña y que enseña nuestra cultura”, expresó Lucieliz Díaz Santiago, de tercer grado, quien concursó en representación de la Escuela Coleen Vázquez Urrutia, de Naranjito. Contó que toma clases de trova desde que estaba en kínder. “Es muy educativo, divertido y demuestra nuestro talento”, agregó.

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Elián David Cruz Montes, quien cursa el kínder en la misma escuela naranjiteña, destacó que para participar del certamen “practiqué mucho en el salón y en mi casa”.

Su maestra de kínder, Maricelis Rodríguez, resaltó que la trova ayuda a los niños a desarrollar sus destrezas de comunicación oral. “En la trova, cada palabra tiene que entenderse y hay que pronunciarla correctamente. Sirve para practicar la pronunciación correcta de una manera divertida”, explicó.

Añadió que en la trova se aplican otras destrezas y conocimientos discutidos en el salón de clases, como “la dicción, la pronunciación, y la escritura de palabras, frases, estrofas, versos y rimas”.

Por su parte, Jonathan Marrero, maestro de música de la Escuela Benicia Vélez, de Yauco, coincidió al señalar que la trova ayuda a los jóvenes a “conocer cómo articular las palabras correctamente y conocer la estructura de las estrofas, los versos, las rimas y las sílabas. Esto les ayuda a ser más fluidos en la lectura y les quita el miedo a hablar en público”.