San Juan - Ante un recinto lleno de sus pares, estudiantes de nueve escuelas realizaron presentaciones artísticas durante el Decimoséptimo Congreso de Valores, realizado en el Teatro Tapia, en San Juan.

En el evento, organizado por el Club Cívico de Damas con el apoyo del Departamento de Educación y el Municipio de San Juan, jóvenes de entre noveno y duodécimo grado se valieron del canto, el baile, la actuación y la poesía para reflexionar sobre la importancia de los valores en la sociedad.

“Todos los años tenemos esta competencia donde cada escuela demuestra los valores a través de las artes”, indicó Martita Ramos, presidenta del comité organizador del congreso.

“Este año, el lema del congreso es ‘Empatía y respeto: pilares de la comunicación’”, informó Maris Maldonado, presidenta del Club Cívico de Damas.

PUBLICIDAD

Maldonado explicó que la convocatoria para participar se envía a las escuelas durante el primer semestre del año académico para que los grupos tengan tiempo de preparar sus presentaciones artísticas. Agregó que, como parte del proceso de preparación, el Club Cívico de Damas va a los planteles a ofrecer talleres sobre los valores y su importancia.

Con sus presentaciones, nueve escuelas compitieron por premios en metálico, mientras la Fundación Síndrome Down tuvo una participación especial con un baile de bomba. Alumnos y maestros de otros planteles acudieron en calidad de espectadores.

1 / 4 | Jóvenes utilizan las bellas artes para resaltar los valores. Jóvenes de la Fundación Síndrome Down tuvieron una participación especial, con un baile de bomba, durante el Decimoséptimo Congreso de Valores, en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 4 Jóvenes utilizan las bellas artes para resaltar los valores Jóvenes de la Fundación Síndrome Down tuvieron una participación especial, con un baile de bomba, durante el Decimoséptimo Congreso de Valores, en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

“Es una experiencia enriquecedora que nos ayuda a promover los valores que reforzamos día tras día en el salón de clases”, expresó Limary González, maestra de Español de la Escuela Superior Josefina Barceló, en Guaynabo, acerca del congreso. Fue con 40 estudiantes de noveno y décimo grado para ser parte del público.

“Los jóvenes han estado bien complacidos y contentos. Como se trata de ver a sus pares en el escenario, se sienten más identificados con las presentaciones”, añadió González. Informó que el evento le será útil en el aula. “Al finalizar cada clase hacemos un diario reflexivo y tienen como tarea comentar esta experiencia. Ahí pueden reforzar sus destrezas de escritura y de domino de la lengua”, sostuvo.

Para Jonatan Plaza, maestro de Ciencia de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Dr. Pedro Albizu Campos, en Ponce, que llevó un grupo de ocho alumnos a presentar una obra teatral, el congreso “es una excelente oportunidad para que los estudiantes exploren y desarrollen sus talentos, a la vez que llevan un mensaje positivo a otros jóvenes”.

PUBLICIDAD

“De hecho, he tenido estudiantes que anteriormente participaron del congreso y hoy día están estudiando actuación”, apuntó Plaza.

Uno de ellos es Yohjan Batista, de 19 años y residente de Ponce. Cuando cursaba el duodécimo grado en la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos hace dos años, participó en el Congreso de Valores y ganó una beca para estudiar un año en la academia de actuación Performing Arts Studio, en San Juan.

“Gracias al profesor Plaza fue que descubrí mi pasión por el teatro”, expresó Batista. Actualmente es parte del Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde estudia Drama. También hace teatro profesional, modelaje y creación de contenido para redes sociales.

El joven, quien fue a acompañar al grupo de su escuela, instó a los participantes del congreso a “tener consistencia, disciplina y darse a conocer haciendo lo que aman”.

Los ganadores

Luego de ser evaluados por un jurado, los ganadores del congreso fueron: la Escuela Dr. Facundo Bueso, en San Juan, que se alzó con el primer premio; The School of San Juan, que llegó en segundo lugar; la Escuela Carlos Colón Burgos, de Salinas, que quedó en tercer puesto; la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, en Ponce, que se llevó el cuarto lugar; y la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, que obtuvo el quinto lugar.