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Depresión tropical Tres-E se convierte en la tormenta Cristina en aguas del Pacífico

Mientas, la tormenta Boris continúa acercándose a las costas del sur de México

8 de junio de 2026 - 5:23 PM

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La intensificación de Cristina ocurre mientras la tormenta tropical Boris continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano. (David Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La depresión tropical Tres-E se intensificó este lunes hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, mientras la tormenta Boris continúa acercándose a las costas del sur de México con potencial de provocar inundaciones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Al mediodía, Cristina se ubicaba a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

Según el organismo, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el norte a siete kilómetros por hora. Por el momento, la tormenta tropical no representa efectos para territorio mexicano.

Mientras tanto, Boris continúa avanzando frente a las costas del Pacífico mexicano.

A las 12:00 p.m., hora local, el centro del fenómeno se encontraba a 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades del estado de Guerrero.

Boris mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y un desplazamiento hacia el este-noreste a seis km/h. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reajustó recientemente la ubicación de su centro, modificando el pronóstico de impacto para las primeras horas del martes.

De acuerdo con el SMN, las bandas nubosas asociadas a Boris dejarán lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca.

Además, se esperan lluvias intensas en Colima, Jalisco y Michoacán; lluvias muy fuertes en el Estado de México y fuertes en Morelos y la Ciudad de México.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían provocar deslaves, aumentos en el nivel de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Boris también generará vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h en las costas de Guerrero. En Michoacán y Oaxaca se esperan rachas de hasta 90 km/h, mientras que en Jalisco y Colima podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto al oleaje, se pronostican alturas de hasta cinco metros en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, y de hasta cuatro metros en Jalisco y Colima.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, en Guerrero.

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Depresión tropicalTormentaMéxicoServicio Nacional de MeteorologíaBreaking News
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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