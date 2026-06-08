La tormenta tropical Boris podría causar inundaciones en la costa sur de México

MIAMI - La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que lleve lluvias intensas, inundaciones y posibles aludes de tierra a partes de la costa del Pacífico en el sur de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El centro meteorológico con sede en Miami indicó que la tormenta se ubicaba unos 135 kilómetros (85 millas) al sureste de Acapulco y 80 km (50 millas) al suroeste de Punta Maldonado. La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el noreste a 3 km/h (2 mph).

Se esperaba que Boris girara hacia el norte, llevando precipitaciones de 10 a 25 centímetros (4 a 10 pulgadas) a las zonas costeras de los estados de Guerrero y Oaxaca hasta la noche del lunes. El centro indicó que se pronosticaba que la tormenta tocara tierra a lo largo de la costa de Guerrero para la tarde del lunes.

PUBLICIDAD

1 / 10 | Entusiasmo en San Juan por la visita del avión cazahuracanes: así luce por dentro. En preparación a la temporada ciclónica, el avión cazahuracanes (“Hurricane Hunter”) regresó a San Juan, específicamente al aeropuerto de Isla Grande, tras más de una década de ausencia. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 10 Entusiasmo en San Juan por la visita del avión cazahuracanes: así luce por dentro En preparación a la temporada ciclónica, el avión cazahuracanes (“Hurricane Hunter”) regresó a San Juan, específicamente al aeropuerto de Isla Grande, tras más de una década de ausencia. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

“Estas lluvias pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado”, indicó el centro.

Había una alerta de tormenta tropical activa desde Laguna de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero, y se esperaban condiciones de tormenta tropical en esa zona en un plazo de 24 horas.

Los nombres en la temporada de huracanes 2026: mira la lista Así se llamarán las tormentas que se formen en el Atlántico.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, pero aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

___