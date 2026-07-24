Registran temblor de magnitud 4.8 al noroeste de Aguadilla

Un temblor de magnitud 4.8 fue registrado a las 10:42 p.m. del jueves al noroeste de Puerto Rico, en el cañón de la Mona. No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para la zona del Caribe.

El informe en el portal de la Red Sísmica de Puerto Rico sostiene que el temblor ocurrió a 38 millas al norte-noreste de Aguadilla y a 10 millas de profundidad.

La Red Sísmica estimó una intensidad máxima de nivel III en Mayagüez. Mientras, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) otorgó al movimiento telúrico una intensidad de cinco, o un sismo “moderado”.