Registran temblor de magnitud 4.8 al noroeste de Aguadilla
No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes
24 de julio de 2026 - 11:12 PM
24 de julio de 2026 - 11:12 PM
Un temblor de magnitud 4.8 fue registrado a las 10:42 p.m. del jueves al noroeste de Puerto Rico, en el cañón de la Mona. No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para la zona del Caribe.
El informe en el portal de la Red Sísmica de Puerto Rico sostiene que el temblor ocurrió a 38 millas al norte-noreste de Aguadilla y a 10 millas de profundidad.
La Red Sísmica estimó una intensidad máxima de nivel III en Mayagüez. Mientras, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) otorgó al movimiento telúrico una intensidad de cinco, o un sismo “moderado”.
El mapa del USGS también mostró que personas reportaron haber sentido el temblor en pueblos como San Juan y Carolina, y hasta en municipios del sur como Ponce y Guayanilla.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: