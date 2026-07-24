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Registran temblor de magnitud 4.8 al noroeste de Aguadilla

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

24 de julio de 2026 - 11:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El epicentro fue localizado a unos 56.57 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla, (Red Sísmica)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud 4.8 fue registrado a las 10:42 p.m. del jueves al noroeste de Puerto Rico, en el cañón de la Mona. No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para la zona del Caribe.

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El informe en el portal de la Red Sísmica de Puerto Rico sostiene que el temblor ocurrió a 38 millas al norte-noreste de Aguadilla y a 10 millas de profundidad.

La Red Sísmica estimó una intensidad máxima de nivel III en Mayagüez. Mientras, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) otorgó al movimiento telúrico una intensidad de cinco, o un sismo “moderado”.

El mapa del USGS también mostró que personas reportaron haber sentido el temblor en pueblos como San Juan y Carolina, y hasta en municipios del sur como Ponce y Guayanilla.

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