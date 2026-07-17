Terremoto de magnitud 7.3 sacude la frontera entre México y Guatemala
Las autoridades no han informado de daños de manera inmediata
17 de julio de 2026 - 11:38 AM
17 de julio de 2026 - 11:38 AM
Un fuerte sismo azotó el viernes la costa del Pacífico Sur mexicano justo en la frontera con Guatemala y fue sentido desde Ciudad de México a El Salvador, aunque en la capital mexicana no hizo sonar el alerta sísmica.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo una magnitud de 7.3 con epicentro cerca de la costa de Chiapas y a 15 kilómetros de profundidad.
Las autoridades no han informado de daños de manera inmediata.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: