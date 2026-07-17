Terremoto de magnitud 7.3 sacude la frontera entre México y Guatemala

Un fuerte sismo azotó el viernes la costa del Pacífico Sur mexicano justo en la frontera con Guatemala y fue sentido desde Ciudad de México a El Salvador, aunque en la capital mexicana no hizo sonar el alerta sísmica.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo una magnitud de 7.3 con epicentro cerca de la costa de Chiapas y a 15 kilómetros de profundidad.